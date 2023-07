I due iPhone 15 Pro potrebbero essere più cari del previsto

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sta “considerando” un aumento del prezzo per entrambi i modelli Pro della prossima serie di iPhone 15.

Citando fonti anonime a conoscenza della situazione, il rapporto sostiene che nonostante una prevista diminuzione del mercato complessivo degli smartphone, Apple pianifica di aumentare il proprio fatturato complessivo aumentando il prezzo dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max.

Non è la prima volta che si sentono voci secondo cui Apple potrebbe aumentare il prezzo dei suoi futuri modelli Pro. Un rumor di maggio affermava che, poiché l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus acquisiranno diverse funzionalità attualmente esclusive dei modelli Pro, come Dynamic Island e la fotocamera da 48 megapixel, Apple avrebbe ritenuto ancora più necessario separare i dispositivi Pro e non Pro in termini di pricing.

Un aumento di prezzo è stato anche previsto a marzo da Jeff Pu, analista tecnologico presso la società di investimenti con sede ad Hong Kong, Haitong International Securities.

L’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max partono da 999 dollari e 1.099 dollari nel mercato statunitense, il che significa che qualsiasi aumento di prezzo metterebbe entrambi i modelli di iPhone di fascia alta sopra i 1.000 dollari per la prima volta.

Si prevede che Apple annuncerà la serie iPhone 15 a settembre, anche se le scorte per i modelli Pro potrebbero essere, almeno inizialmente, limitate. Si vocifera che tutti e quattro i dispositivi avranno una porta USB-C, Dynamic Island e un telaio leggermente più curvo, mentre sono previste diverse altre funzionalità e modifiche per i modelli Pro, alcune delle quali potrebbero giustificare il rincaro.

Apple sta chiedendo ai fornitori di produrre circa 85 milioni di unità di iPhone 15 quest’anno, in linea approssimativamente con l’anno scorso.

Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, invece per i prossimi modelli top iPhone 15 Pro e Pro Max si parte da qui.