WhatsApp disponibile per Wear OS 3

Finalmente disponibile l’app di WhatsApp per Wear OS 3 per tutti gli utenti, dopo un breve periodo di prova in cui l’app era disponibile in versione beta.

Come confermato da WhatsApp a TechCrunch, l’app di Wear OS è ora disponibile per tutti gli utenti con smartwatch Wear OS 3, e versioni successive. Questo include dispositivi come il Pixel Watch, il Galaxy Watch 4 e 5, il TicWatch Pro 5, nonché orologi di brand come Fossil e altre ancora. L’app non è disponibile, invece, per gli utenti di Wear OS 2, il che vale ad escludere gli orologi più datati.

WhatsApp per Wear OS, ricordiamo, è stata lanciata per la prima volta a maggio e successivamente annunciata ufficialmente al Google I/O scorso.

Su Wear OS, gli utenti di WhatsApp possono visualizzare le loro chat individuali e di gruppo, inviare e rispondere ai messaggi direttamente dall’orologio, caratteristica certamente utile.

L’app supporta messaggi di testo, ma anche vocali ed emoji ed è persino possibile effettuare chiamate vocali. Tutto ciò funziona anche in remoto se si possiede un orologio con supporto LTE.

È interessante notare che WhatsApp non ha applicazione su Apple Watch, con la piattaforma di Google che è dunque la prima a offrire un supporto ufficiale per smartwatch.

A proposito di WhatsApp

