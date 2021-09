I migliori accessori per monitor

Se pensate che è sufficiente comprare un monitor per migliorare la postazione di lavoro dal punto di vista dell’immagine, vi sbagliate di grosso. Perché uno dei quesiti a cui dovete rispondere, possibilmente prima di sceglierne uno, è quello della posizione: dove lo metto? che soluzioni ho a disposizione e cosa posso fare in base alla scrivania o alla parete che intendo utilizzare? Un monitor infatti può essere semplicemente appoggiato a un piano di lavoro oppure appeso con una staffa alla parete, sia con una soluzione fissa che con un braccio mobile in modo da poterlo girare ed orientare all’occorrenza.

L’altro discorso da tenere in considerazione è quello dell’immagine e della visibilità. Se si tratta di un pannello che si intende veder durare a lungo è possibile affiancargli una protezione simile a quella che generalmente si applica sullo schermo di smartphone e tablet, oppure se non si usa per il fotoritocco una buona idea è quella di aggiungere una pellicola che faccia da filtro per anti-luce blu in modo da non affaticare troppo la vista oppure, se ci si trova in ufficio o comunque in un ambiente condiviso, anche un filtro privacy che rende invisibile ciò che viene proiettato dallo schermo a chi lo guarda lateralmente.

Senza poi dimenticare che uno schermo impolverato è uno schermo che si può graffiare e rovinare più velocemente, ed è il motivo per cui in commercio si trovano decine di coperture a misura dei vari modelli esistenti. E poi gli accessori: chi fa fotoritocco ha bisogno di affiancare al monitor una sonda per la calibrazione dei colori, chi non vuole usare le pellicole può indossare occhiali da riposo appositamente progettati per ridurre le tonalità blu, e via dicendo.

Con questa guida intendiamo quindi segnalarvi una serie di soluzioni possibili e, per ciascuna, indicare quelli che nel momento in cui scriviamo sono tra i migliori prodotti in commercio.

Supporti per monitor

Prima di tutto: i supporti. Ho comprato il monitor, e ora dove lo metto? Consapevoli del fatto che quando si acquista un monitor di norma è incluso anche il piedistallo, in qualche caso può far comodo sollevarlo maggiormente per poter posizionare lo schermo all’altezza degli occhi o, più in generale, per recuperare lo spazio sottostante in modo da poterci riporre la tastiera e il mouse quando il computer è spento o inutilizzato.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

In questa sezione di Amazon ne sono elencati diversi, che vanno dal più banale ed economico, ma assolutamente funzionale nonché elegante tavolino con piano in vetro disponibile anche in versione per due monitor, a soluzioni complete di supporti per smartphone, tablet, dischi, adattatori e altri accessori del computer che possono così essere riposti e tenuti in ordine: ce ne sono in plastica oppure in legno e anche nella variante con cassetti.

Bracci per monitor

Tra i supporti meritano una separazione quelli costituiti da un braccio che sfrutta l’universale attacco Vesa per agganciarsi al retro del monitor permettendo di sollevarlo e talvolta spostarlo dove più si preferisce.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

In questa pagina Amazon ne raccoglie diversi: anche in questo caso le soluzioni più economiche talvolta sono anche le più efficaci, come ad esempio questo braccio che si fissa al bordo della scrivania tramite un morsetto o questo modello dotato di un ampio piedistallo, adattandosi così anche in quelle postazioni prive di pareti nelle vicinanze. La stessa soluzione, ovvero con morsetto o con piedistallo è disponibile anche per chi ha la necessità di appendere due monitor affiancati.

Protezioni per lo schermo

Chi invece intende potenziare il monitor con una pellicola protettiva può fare riferimento a questa pagina dove trova elencate diverse soluzioni che si adattano in base alla dimensione dello schermo.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Si va dai modelli più semplici, in plastica trasparente con trattamento anti-impronta, a versioni opache che promettono di ridurre i riflessi e quindi maggiormente indicate per chi posiziona il monitor vicino ad una finestra (in alternativa si può optare anche per un paraluce dedicato). Ci sono poi pellicole come questa che nascondono i contenuti mostrati sullo schermo a chi lo guarda lateralmente e altre che invece riducono la luce blu, disponibile in questo caso anche come accessorio da appendere alla cornice.

Coperture per monitor

Discorso a parte meritano poi le coperture per monitor, a cui Amazon dedica un’intera pagina che elenca le più votate, regalate e vendute, insieme alle nuove uscite, disponibili praticamente per tutte le taglie, iMac compresi.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sia con una trama anonima sia con disegni simpatici, personalizzati con scritte o semplicemente colorate che, oltre a proteggere lo schermo dalla polvere quando non viene utilizzato, donano anche un tocco di originalità alla macchina.

Accessori extra

Per finire nella sezione più ampia di Amazon intitolata Accessori per Monitor non solo è possibile dare uno sguardo panoramico a tutti questi prodotti ma anche altri che, sebbene non si applicano direttamente allo schermo, ne migliorano certamente l’uso. Tra tutti, gli occhiali anti-luce blu, le pezze monouso per pulire il display e la sonda di calibrazione dei colori.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per tutte le nostre guide ai migliori prodotti partite dalla nostra sezione iGuida.