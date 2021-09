I migliori giocattoli educativi e per l’apprendimento su Amazon

Montessori, Stem, Steiner, giochi interattivi, di riflessione, creativi, da tavolo e di società. Per scegliere il gioco giusto, per fare un regalo, per aiutare il bambino a sviluppare le proprie potenzialità, liberare la creatività, stimolare l’apprendimento, orientarsi tra le categorie di giocattoli è fondamentale. Su Amazon è disponibile una vetrina fatta apposta per aiutare a trovare il gioco giusto, per bambini e ragazzi già a partire dalla nascita.

Nella vetrina “Giocattoli educativi e per l’apprendimento”, è possibile navigare tra diverse categorie relative alle tipologie di giocattolo e all’età del bambino.

Nella categoria “Montessori” sono raccolti alcuni giochi che i genitori, gli educatori, le famiglie che applicano il metodo di Maria Montessori amano tenere sempre a portata di mano. Da non perdere le Baby Flashcards marchiate Headu: un gioco semplice da utilizzare in tanti modi diversi, per imparare a nominare, per associare, per un primo approccio al riconoscimento delle lettere, dei numeri e delle forme, ma anche per provare a pronunciare i nomi in una lingua straniera. Sempre in questa sezione, i giochi più amati dai bambini: i cubi impilabili di Trudi Sevi, le perle da assemblare e le palle sensoriali di Lalaboom e le costruzioni di legno Goki. Il tutto con prezzi accessibili davvero a tutti, a partire dai 9 euro.

Nella vetrina dei giochi STEM sono raccolti tutti i titoli migliori della Lisciani Giochi – I’m Genius: kit per imparare a fare esperimenti scientifici, a conoscere “la scienza del buio”, a creare rossetti e colori. E poi, giochi semplici ma sempre apprezzati come il modellino del sistema solare, grandi classici come il cubo di Rubik e nuovi oggetti cult come Tubò Pitagorico della Quercetti per giocare con la matematica. In questa sezione, si possono trovare anche robot educativi della Clementoni, Lego Technic e il gioco logico – creativo Gravitrax della Ravensburger.

Incastri, magneti, biglie e giochi di carte sono protagonisti, invece, della sezione “Giochi riflessivi”. Qui, chi è a caccia di giochi per i più piccoli troverà ispirazione tra i prodotti selezionati Janod: dagli impagabili semplici fino ai percorsi in discesa di biglie e all’albero magnetico. Per i più grandi, invece, si troveranno i giochi di carte Green Board e i dadi che stimolano la fantasia “Story Cubes”.

Nella raccolta “Giochi creativi” si trovano tanti tipi differenti di proposta per bambini e ragazzi. Si va dai giochi di imitazione, fino alle case per le bambole, a laboratori per la manipolazione, il disegno e la musica. Da segnalare, in questa sezione, i giochi di Lansay che prevedono l’affinamento della motricità fine.

Giochi da tavolo di società, per passare una serata o un pomeriggio insieme divertendosi e allenando la mente, giocando con numeri, parole e i colori. Nella selezione di Amazon, accanto a tanti set Brainbox, con temi diversi e in più lingue, il gioco Double amatissimo anche dai più piccoli, che sviluppa l’attenzione e la concentrazione.

La sezione “Giocattoli educativi e per l’apprendimento” si può raggiungere da questo link diretto.

