L’Hub perfetto per Mac Mini M1 con supporto ai dischi SATA e non solo a 63€

Da Hagibis arriva l’hub di espansione perfetto per Mac Mini M1. Si tratta di una piccola base, davvero poco spessa, su cui adagiare il dispositivo, e che ne incrementa in modo esponenziale la connettività. Non solo, ha anche uno slot per dischi SATA. Mentre su altri lidi noti costa oltre 100 euro, a questo indirizzo lo acquistate ad appena 63 euro.

Colore e dimensioni dell’Hub si adattano e abbinano perfettamente al Mac Mini M1, ed è questo a renderlo la periferica perfetta per il piccolo desktop della casa della Mela. Come già anticipato, una delle sorprese più grandi che quest’hub riserva è il supporto ad un disco SATA al suo interno, da 2,5 pollici, fino a 5TB di spazio.

Non solo, ovviamente funge anche da lettore di schede SD, oltre a permettere anche la lettura di micro SD, e di espandere la connettività con tre porte USB, di cui due 3.0.