I migliori libri con enigmi per questa estate

Il genere poliziesco in Italia ha un colore specifico: il giallo. Perché? È ormai storia: prende il nome da una famosa collana degli anni Trenta della casa editrice Mondadori, ancora oggi pubblicata in edicola, che volle caratterizzare il progetto editoriale con le copertine di colore giallo per farlo risaltare rispetto alle altre pubblicazioni dell’epoca.

È un genere prettamente estivo, anche se ovviamente gli appassionati lo leggono tutto l’anno. Ma per milioni di italiani l’estate, l’ombrellone in spiaggia o il rifugio in montagna sono stati sinonimi di letture piacevoli e intriganti: il giallo tiene desto l’interesse del lettore con la narrazione di misteriosi delitti o vicende impreviste e di un’inchiesta che porta alla loro soluzioni. Qui abbiamo pensato di raccogliere alcune di queste storie tra le più sorprendenti, particolari e inconsuete. Certo, ci sono anche un paio di classici, ma per il resto questi gialli sono una vera sfida al lettore. E voi, sarete all’altezza?

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

La mascella di Caino

È stata una vera e propria sensazione letteraria, soprattutto da quando è stata tradotta anche in italiano. Sei assassini e sei vittime: chi ha ucciso chi? Il puzzle letterario più diabolico del mondo. Un piccolo gioiello di enigmistica. Nel 1934 il cruciverbista dell’Observer Edward Powys Mathers, sotto lo pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore, accettare la sfida, tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta così da risolvere il caso.

Solo tre persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare la soluzione, l’unica possibile tra le milioni di combinazioni. La mascella di Caino è più di un libro game, più di un intrigo che risveglia l’ingegno e la tenacia; secondo la definizione del Telegraph è “il degno figlio letterario di James Joyce e di Agatha Christie”, con un’unica avvertenza: è terribilmente difficile e non adatto ai deboli di cuore. Nel 2016, Patrick Wildgust, del Laurence Sterne Trust (un museo privato che si occupa di narrativa non lineare) riporta in vita questo piccolo gioiello di enigmistica. A metà novembre 2021, grazie a un video su TikTok di una giovane assistente documentarista di San Francisco il libro è andato esaurito ovunque. A oggi le visualizzazioni su TikTok sono 12 milioni. Voi riuscirete a risolverlo?

Il gioco di Andromeda

Un altro libro puzzle creato dall’italiano Iacopo Cellini. Il testo ha la forma del diario del paziente di un noto maicomio criminale, un ex professore universitario accusato dell’omicidio della figlia, Andromeda. Le pagine apparentemente non hanno significato, ma in realtà contengono indicazioni fondamentali per ricostruire l’ordine in cui sono state scritte e capire come siano andate davvero le cose. Il paziente è stato affidato a una psichiatra che durante la terapia prova a interrogarlo, senza ottenere risultati apprezzabili; si è chiuso in un silenzio maniacale e si guarda attorno con aria assente.

Con il passare del tempo la dottoressa, però, si affeziona al paziente, convinta della sua innocenza. È infatti proprio lei che, ispezionando la sua stanza, ha trovato quelle pagine sconclusionate. Colpita da quel ritrovamento e intenzionata a scoprire la verità, inizia la lettura cercando di mettere in sequenza i tasselli della storia. Molti sono i riferimenti alla cultura occidentale, specialmente a quella letteraria e mitologica, vere passioni del paziente. Per ricostruire la consecutio temporum del testo bisogna rintracciare gli elementi, ovviamente criptati, che attengono ad avvenimenti importanti della storia italiana e dell’Occidente. Nel dettaglio, quelli che a prima vista sembrano i deliri di un folle in realtà sono indizi, e contengono le chiavi per la soluzione dell’enigma.

S. La nave di Teseo di V. M. Straka

Un piccolo capolavoro che ha reso la letteratura gialla veramente interattiva. Un libro, due lettori, un mondo di pericolo e desiderio. Una giovane bibliotecaria trova per caso un libro lasciato fuori posto da uno sconosciuto: un lettore intrigato, rapito dalla storia e dal suo misterioso autore, come rivelano le note che ha appuntato a margine. Lei gli risponderà con note di suo pugno, dando inizio a un singolare dialogo che li condurrà insieme in un mondo sconosciuto.

Il libro: La nave di Teseo, l’ultimo, discusso romanzo di V.M. Straka (autore prolifico quanto enigmatico) nel quale un uomo senza passato viene rapito e imbarcato a forza su una strana nave dal terrificante equipaggio e lanciato verso i pericoli di una missione ignota. L’autore: Straka, oscuro e discusso protagonista di uno dei più grandi misteri del mondo; rivoluzionario di cui nulla si conosce se non le parole che ha scritto e le teorie elaborate sul suo conto. I lettori: Eric e Jennifer, un ricercatore e una studentessa indietro con gli esami, entrambi chiamati a scelte cruciali per capire chi sono e che cosa vogliono diventare, e quanto saranno in grado di mettere le proprie passioni, ferite, paure l’uno nelle mani dell’altro. S. ideato, concepito, realizzato dal regista J.J. Abrams e scritto dal romanziere Doug Dorst, è il diario di due persone che si incontrano tra i margini di un libro per ritrovarsi invischiate in una lotta mortale tra forze sconosciute: un viaggio nell’universo della parola scritta che risucchierà i suoi lettori in una rischiosa spirale.

Casa di foglie

È un mistero e un vero capolavoro della letteratura. Quando la prima edizione di Casa di foglie iniziò a circolare negli Stati Uniti, affiorando a poco a poco su Internet, nessuno avrebbe potuto immaginare il seguito di appassionati che avrebbe raccolto. All’inizio tra i più giovani – musicisti, tatuatori, programmatori, ecologisti, drogati di adrenalina -, poi presso un pubblico sempre più ampio. Finché Stephen King, in una conversazione pubblicata sul New York Times Magazine, non indicò Casa di foglie come il Moby Dick del genere horror investigativo. Un horror letterario che si tramuta in un attacco al concetto stesso di «narrazione».

Qualcun altro l’ha definita una storia d’amore scritta da un semiologo, un mosaico narrativo in bilico tra la suspense e un onirico viaggio nel subconscio. O ancora: una bizzarra invenzione à la Pynchon, pervasa dall’ossessione linguistica di Nabokov e mutevole come un borgesiano labirinto dell’irrealtà. Impossibile inquadrare in una formula l’inquietante debutto di Mark Z. Danielewski, o anche solo provare a ricostruirne la trama, punteggiata di citazioni, digressioni erudite, immagini e appendici. La storia ruota intorno a un misterioso manoscritto rinvenuto in un baule dopo la morte del suo estensore, l’anziano Zampanò, e consiste nell’esplorazione di un film di culto girato nella casa stregata di Ash Tree Lane in cui viveva la famiglia del regista, Will Navidson, premio Pulitzer per la fotografia, che finirà per svelare un abisso senza fine, spalancato su una tenebra senziente e ferina, capace di inghiottire chiunque osi disturbarla.

Storia di due anime

Mistero e fantasia, ma alla base della storia c’è un vero “giallo”. A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a sapere che la donna è morta (qualcuno dice assassinata) il rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito, e turbato, dalla lettura dei manoscritti che decide di pubblicarli col titolo di Storia di due anime. L’educazione di un mostro. Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles Baudelaire viene soccorso e portato in una villa subito fuori Bruxelles. Anche se lui non l’ha mai vista, la misteriosa padrona di casa dimostra di conoscere il suo passato fin troppo bene. E gli fa una proposta inquietante. La città fantasma.

A Parigi, davanti alla tomba di Baudelaire, un uomo e una donna s’incontrano per la prima volta. Lui è un rifugiato tedesco. Lei, Madeleine, un’enigmatica appassionata di poesia. Con l’esercito nazista ormai alle porte, la città viene evacuata, ma i due decidono di restare. E, in quei giorni di passione, Madeleine gli racconta una storia incredibile: la storia di due anime che si perdono e si ritrovano da quasi due secoli. E poi gli chiede di partecipare a un’asta, dove si venderà il manoscritto di un racconto inedito di Charles Baudelaire, L’educazione di un mostro. L’uomo la asseconda, rimanendo così invischiato in una serie di brutali omicidi che sembrano portare la firma dell’esclusiva ed elusiva Société Baudelaire. I racconti dell’albatro. È la storia di Alula, colei che ricorda, e di Koahu, colui che dimentica. Una storia che comincia al tramonto del XVIII secolo, in una sperduta isola del Pacifico, e si dipana fino ad arrivare a Parigi, nel 1940, davanti alla tomba di Charles Baudelaire, dove il cerchio si chiude. O forse no.

La scena del crimine. Gialli da risolvere in vacanza

Una piacevole lettura per tutte le età. Sei in grado di risolvere un omicidio osservando la scena del crimine? Se il giallo è la vostra passione, allenare il vostro intuito nel tempo libero: indagare e svelare misteri sono il migliore esercizio per l vacanze, i momenti più noiosi e quelli spensierati. Il vero crimine sarà non appassionarsi! Dai suicidi sospetti agli omicidi sanguinosi, dalle dispute familiari per l’eredità ai moventi passionali, tra codici da risolvere e segreti mortali, mettete alla prova il vostro intuito per risolvere otto casi davvero intricati.

Enigmi da risolvere mentre sei in vacanza. Tieni la mente allenata e metti alla prova il tuo intuito

Come fare a diventare bravi lettori di gialli? Allenandosi sul serio. Trovatevi un posticino comodo e preparatevi una buona bibita rinfrescante: l’allenamento sta per iniziare. Avete capito bene! Dopo mesi di stress e fatica, il modo migliore per godersi le vacanze è dedicare del tempo alla propria mente, confrontandosi con enigmi divertenti e stimolanti creati dal MENSA, l’associazione internazionale delle persone con il più alto quoziente intellettivo. Mettere alla prova logica e intuito non è mai stato così divertente. Allena il tuo QI mentre sei in viaggio con gli enigmi del MENSA, l’associazione internazionale dei geni, test di creatività, logica, lettura veloce, memoria.

Omicidio a Mizumoto Park. La prima indagine della detective Himekawa della polizia di Tokyo

Partiamo con i gialli tradizionali ma prendiamola da un angolo particolare: il Giappone. La prima indagine della detective Himekawa della polizia di Tokyo. Nome: Reiko Himekawa. Età: 29 anni. Segni particolari: lentiggini d’estate, un intuito formidabile, un’adolescenza difficile, una passione un po’ morbosa per le autopsie ben fatte. Professione: la più giovane detective della sezione Omicidi di Tokyo. Quando nei pressi del laghetto artificiale di Mizumoto Park, in un tranquillo sobborgo di Tokyo, viene ritrovato un cadavere, Reiko Himekawa è ben felice di ricevere la telefonata che – in quanto detective della polizia metropolitana di Tokyo, sezione Omicidi – la convoca immediatamente sul posto. L’alternativa sarebbe stata passare un’altra serata con genitori e zia, a sentirsi dire che a ventinove anni è ora di smetterla di giocare a guardie e ladri e cercarsi un marito.

Arrivata a Mizumoto Park, che già pullula di suoi colleghi, Reiko si trova davanti una strana scena del crimine: un corpo avvolto in un sacco di plastica blu è stato lasciato sul ciglio della strada, tra i cespugli, in piena vista, quasi come se l’assassino volesse a tutti i costi che qualcuno lo trovasse. Più tardi, si scoprirà che anche le molte ferite inferte alla vittima presentano delle stranissime caratteristiche; e quando, proprio nel laghetto del parco, un secondo corpo viene ritrovato nello stesso tipo di sacco, per Reiko è chiaro che la caccia al più enigmatico serial killer di Tokyo è appena cominciata.

Il delitto alla rovescia

Un vero classico, con Ellery Queen. New York, anni Trenta. Nella stanza ermeticamente chiusa dall’interno di un grande hotel viene trovato il cadavere di uno sconosciuto. L’uomo, morto con la testa fracassata da un pesante attizzatoio, non può certo essersi suicidato. E non è l’unico enigma da risolvere: sul corpo infatti gli abiti sono infilati alla rovescia, così come sono rovesciati tutti gli elementi dell’arredamento, dai quadri al mobilio. Perché?

Assassinio sul Nilo

Chi non ha mai sentito parlare di Agatha Christie e del suo investigatore preferito, Ercule Poirot? Un eterogeneo gruppo di viaggiatori è in navigazione sul Nilo sul lussuoso battello Karnak. Tra di loro l’affascinante Linnet Ridgeway, la ragazza più ricca d’Inghilterra, in luna di miele. Ciascuno dei personaggi ha però una sua storia e un suo segreto, accuratamente nascosto sotto un’inappuntabile facciata. Fra i turisti c’è anche Hercule Poirot, e per fortuna. Perché nel giro di poche ore a bordo del Karnak si consumano ben due delitti, e la tranquilla crociera si trasforma in una disperata caccia a un assassino diabolicamente astuto.

Enigmi. I migliori rompicapi logici e matematici di tutti i tempi

Come tradizione di questa serie dei migliori libri, eccone ancora uno che è un “fuori quota” ma assolutamente da non perdere. Fin dall’antichità rompicapi e indovinelli ci hanno aiutato a imparare la matematica e la logica e, allo stesso tempo, divertito. Probabilmente lo stesso Carlo Magno ha appreso i rudimenti dell’aritmetica grazie a una raccolta di giochi scritta dal grande erudito Alcuino. E prima di lui, Euclide ha fondato la geometria usando una serie di veri e propri rompicapi. Un enigma alla volta, partendo dall’Europa del Medioevo per arrivare ai grattacieli della Singapore odierna, passando per il Giappone dei maestri zen e l’Inghilterra vittoriana, Alex Bellos ci conduce in un affascinante viaggio attraverso i migliori giochi matematici e logici di tutti i tempi. Per raccontare la loro storia, spiegarci come funzionano, mostrarci perché ci appassionano, e gettare uno sguardo insolito sulle culture, all’apparenza così diverse, che li hanno generati.

Tiro di sponda

Secondo e ultimo “fuori quota”, ecco un nuovo romanzo di uno dei più grandi giallisti e umoristi contemporanei, l’americano Dondald E. Westlake, che purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa. In questo romanzo, che ha per protagonisti i soliti noti, si passa dalla parte dei ladri, onesti e pasticcioni. Anzi: è protagonista una banda di ladri che spera di dirottare una casa mobile piena zeppa di soldi in questa esilarante bravata criminale. È il secondo volume della serie degli Ineffabili cinque. John Dortmunder ha messo in atto una truffa basata sulla vendita di enciclopedie in attesa del suo prossimo colpo. Sfortunatamente, il suo ultimo bersaglio sembra essersi accorto dell’imbroglio e lui è costretto a interrompere la sua presentazione e a darsela a gambe.

Ma una nuova opportunità è dietro l’angolo: la banca di Main Street si è temporaneamente trasferita in una casa mobile. Tutto ciò che Dortmunder deve fare è superare sette guardie di sicurezza, attaccare le ruote alla banca e filarsela il più in fretta possibile. Alla solita gang formata da Dortmunder, la mente dietro ogni operazione criminale, Kelp, un ex pregiudicato provetto in furti d’auto e Murch, un furfante da quattro soldi che vive con la madre tassista, si aggiungono Victor, un ex agente dell’FBI e Herman X, esperto di casseforti. È un piano bizzarro, ma semplice… finché non va tutto storto.

