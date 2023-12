I migliori libri di sempre per adulti e ragazzi secondo la New York Public Library

Fondata 128 anni fa, la New York Public Library (NYPL) è il sistema bibliotecario pubblico della città di New York. Con quasi 53 milioni di libri e 92 sedi, la New York Public Library è la seconda biblioteca pubblica più grande degli Stati Uniti (dopo la Biblioteca del Congresso) e la quarta più grande del mondo. È una società privata, non governativa, gestita in modo indipendente e senza scopo di lucro, che opera con finanziamenti sia privati che pubblici.

La biblioteca ha filiali nei distretti del Bronx, di Manhattan e di Staten Island e collabora con biblioteche accademiche e professionali nell’area metropolitana di New York, ma la sede più nota è quella sulla Quinta Strada, con l’entrata vigilata da una coppia di leoni di pietra e le straordinarie sale di consultazione e prestito.

C’è una particolarità che la rende unica per le nostre liste dei migliori libri di Macity, stante anche la missione e la tradizione molto americana all’apprendimento autoregolato: il prestito secolare di libri. Quali sono i dieci più presi in prestito e letti di sempre? Eccoli qui di seguito, in questa edizione speciale dei migliori libri di Macity, che mette in lista tutti i prestiti e quindi vede una prevalenza in realtà di un genere particolare: i libri per bambini. E poi non potevano mancare i consueti fuori-sacco a sorpresa.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Peter nella neve

Il libro di Ezra Jack Keats, in originale The Snowy Day, è il più prestato di sempre con 485.583 richieste. È un libro per bambini dai 4 anni in su, semplicemente fantastico. La storia? Bellissima. Durante la notte ha nevicato! Peter si avventura per la città imbiancata e scopre tutti i più bei giochi dell’inverno. Una giornata indimenticabile, all’insegna della meraviglia e della gioia che la prima neve suscita in ogni bambino.

Sto caricando altre schede...

Il gatto con il cappello

Il libro del Dr. Seuss, un altro grande libro per bambini dai 5 anni in su, con 469.650 prestiti si classifica al secondo posto fra i libri più prestati di sempre a New York City.

Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli in casa? Il pomeriggio di Sally e di suo fratello viene sconvolto da uno strano gatto con un cappello ancor più strano, tanto da sembrare matto, Il gatto porta scompiglio, il pesciolino porta consiglio. Come andrà a finire? I grandi classici del Dr. Seuss. Libri per diventare grandi.

Sto caricando altre schede...

1984

Arrivano i romanzi “seri”. Terzo posto per George Orwell, il giornalista inglese che ha saputo rendere la distopia temuta subito dopo la Seconda guerra mondiale (“1984” è l’inversione di 1948) un magistrale racconto del futuro prossimo venturo. Il libro è terzo con 441.770 prestiti.

La storia è nota ma forse pochi l’hanno letta. Una guerra devastante ha suddiviso il pianeta in tre super-potenze, in lotta fra loro e governate da regimi totalitari: Oceania, Eurasia ed Estasia. È nella prima che Winston vive e lavora da uomo qualunque. Nell’animo, però, sembra l’unico a rifiutare la società voluta dal Partito e la filosofia imposta, che non permette tanto l’amore quanto il libero pensiero. La sua ribellione è interiore, ma col tempo si concretizza in azioni sempre più pericolose. La sua vita viene stravolta quando incontra Julia, una ragazza che solo in apparenza sembra calata nelle logiche del sistema.

Questo è un romanzo di grande importanza e attualità. Ammonisce contro ogni forma di totalitarismo, di falsificazione della realtà e della storia, corrotta dai mezzi d’informazione, e contro l’annullamento dell’identità individuale. Significativa è la traduzione italiana di “Big Brother” (“fratello maggiore”) che ormai è rimasta nel nostro immaginario come quella di “Grande Fratello”.

Sto caricando altre schede...

Nel paese dei mostri selvaggi

Questo piccolo libro di Maurice Sendak per i più piccoli, si legge dai 3 anni in su. È quarto per prestiti, con 436.016 richieste. Ha una lunga e curiosa storia. Avrebbe dovuto chiamarsi, in origine, «Nel paese dei cavalli selvaggi», ma al momento di disegnarlo Sendak si accorse che la congrega di mostri cui aveva pensato fin dall’inizio non aveva nulla di equino, mentre assomigliava, e molto, alla sua sterminata famiglia ebraica, come il piccolo Sendak l’aveva conosciuta in varie feste comandate della sua infanzia.

E così, mostri e mostresse finirono per prendere le fattezze di zii, cugine e affini Sendak, con un effetto che, nei primi anni di vita del libro, spaventò i lettori molto più di quanto l’autore desiderasse: ma che poi invece li conquistò, una volta per tutte.

Sto caricando altre schede...

Il buio oltre la siepe

Quinta posizione, con 422.912 prestiti, è il romanzo più famoso di Harper Lee in cui si incrociano i grandi temi della storia e delle geografia americana. In una sonnolenta cittadina del profondo Sud degli Stati Uniti l’avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa d’ufficio di un afroamericano accusato di aver stuprato una ragazza bianca. Riuscirà a dimostrarne l’innocenza, ma l’uomo sarà ugualmente condannato a morte.

Questo, in poche righe, l’episodio centrale di un romanzo che da quando è stato pubblicato, oltre cinquant’anni fa, non ha più smesso di appassionare non soltanto i lettori degli Stati Uniti, ma quelli di tutti i paesi del mondo dove è stato tradotto.

Non si esagera dicendo che non c’è americano che non l’abbia letto da bambino o da adolescente e che non l’abbia consigliato a figli e nipoti. Eppure non è un libro per ragazzi, ma un affresco colorito e divertente della vita nel Sud ai tempi delle grandi piantagioni di cotone, dei braccianti neri che le coltivavano, delle cuoche di colore che allevavano i figli dei discendenti delle grandi famiglie dell’Ottocento, della white trash, i “bianchi poveri” abbrutiti e alcolizzati; e anche, purtroppo, delle sentenze sommarie di giurie razziste e degli ultimi linciaggi americani della storia.

Quale il segreto della forza di questo libro? La sua voce narrante, che è quella della piccola Scout, la figlia di Atticus, una Huckleberry Finn in salopette (dire “in gonnella” sarebbe inesatto, perché Scout è una maschiaccia impertinente e odia vestirsi da donna) che, ora sola ora in compagnia del fratello maggiore e del loro amico più caro (ispirato all’autrice dal suo amico d’infanzia Truman Capote), ci racconta la storia di Maycomb, Alabama, della propria famiglia, delle pettegole signore della buona società che vorrebbero farla diventare una di loro, di bianchi e neri per lei tutti uguali, e della vana battaglia paterna per salvare la vita di un innocente.

Sto caricando altre schede...

La tela di Carlotta

Un altro libro per bambini (questa volta un po’ più grandi, dai 9 anni in su) è quello in sesta posizione. È naturale che sia così, perché i prestiti delle biblioteche vedono soprattutto le madri come più attente e assidue frequentatrici. Il libro di E.B. Bianco ha raccolto 337.948 prestiti.

La storia è divertente anche per un adulto. Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che sì, quando il maiale è un cucciolo come Wilbur e il ragno si chiama Carlotta. Il primo, vivacissimo e curioso, è stato adottato dalla piccola Fern, la figlia del fattore, la seconda, saggia e affettuosa, ha un grande talento artistico per la tessitura delle tele. Sarà proprio Carlotta a escogitare un fantasioso piano per salvare la vita dell’amico. E alla fine anche Fern avrà capito molte cose: per esempio che gli animali sono più vicini di noi al senso della vita

Sto caricando altre schede...

Fahrenheit 451

Settimo libro in classifica e terzo per adulti, nonché seconda distopia: questa volta nota anche in Italia, grazie alla fama raggiunta dallo scrittore specializzato in fantascienza Ray Bradbury. Il libro ha 316.404 prestiti e la storia forse la conosciamo tutti anche se da noi l’hanno letto molte meno persone.

Montag fa il pompiere in un mondo dove gli incendi, anziché essere spenti, vengono appiccati. Armati di lunghi lanciafiamme, i militi irrompono nelle case dei sovversivi che conservano libri, e li bruciano: così vuole la legge. Montag però non è felice della sua esistenza alienata, fra giganteschi schermi televisivi e slogan, con una moglie indifferente e passiva e un lavoro che svolge per pura e semplice routine.

Finché un giorno, dall’incontro con una donna sconosciuta, nasce un sentimento impensabile, e per Montag, il pompiere, inizia la scoperta di un mondo diverso, un universo di luce non ancora offuscato dalle tenebre della imperante società tecnologica.

Sto caricando altre schede...

Come trattare gli altri e farseli amici

Forse farà un po’ specie che in ottava posizione, con 284.524 prestiti, ci sia un libro di auto-aiuto da quello che è stato l’autore americano del settore più famoso del nostro tempo, cioè Dale Breckenridge Carnegie. Ma non deve stupire, perché le persone vogliono imparare, in qualche modo, e chiedono aiuto anche ai libri.

Questa in nota è una nuova edizione di un grande classico del self help ampiamente riveduta e aggiornata per la prossima generazione di lettori. Milioni di persone al mondo sostengono di aver migliorato le loro vite grazie agli insegnamenti di Dale Carnegie. In questo libro Carnegie offre consigli pratici con il suo stile di scrittura semplice ed esuberante, spronando a rinnovare gli schemi mentali, a pensare in modo critico e ad aprirsi a nuovi orizzonti.

Sto caricando altre schede...

Harry Potter e la pietra filosofale

Il primo libro della saga di J.K. Rowling per la New York Public Library è in nona posizione con 231.022 prestiti. È l’unico e viene da pensare che sia così perché i lettori poi cominciano a comprare gli altri volumi. Chissà. La storia è nota soprattutto perché sono stati fatti i film ma anche perché c’è un impero dietro. Libri per ragazze e ragazzi ma non solo.

Di cosa parla? «Girando la busta con mano tremante, Harry vide un sigillo di ceralacca color porpora con uno stemma araldico: un leone, un’aquila, un tasso e un serpente intorno a una grossa H». Tutto comincia da qui. Il primo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari internazionali, il libro che ha fatto leggere milioni di ragazzi e ha unito genitori e figli nella scoperta di un universo fantastico che è già parte dell’immaginario collettivo. Questa è una edizione speciale con contenuti inediti: la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità sui fondatori di Hogwarts.

Sto caricando altre schede...

Il piccolo bruco Maisazio

Un altro grande classico della letteratura per bambini piccoli (dai due anni in su) di Eric Carle, che occupa il decimo e ultimo posto con 189.550 prestiti.

La storia? Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei misteri della natura, per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette mai di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e realtà. Una prima lettura formata da pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate, in versione cartonata. Indimenticabile anche per le neomamme e i neopapà.

Sto caricando altre schede...

Il bibliotecario di New York

Primo fuori sacco che parla di libri e New York, ma quasi per caso. Dopo un’epidemia, un grave attacco terroristico e il crollo di Wall Street, New York è in ginocchio. Mentre la città tenta faticosamente di risollevarsi, fa la sua comparsa un misterioso veterano senza nome e senza memoria, Dewey Decimal, che decide di vivere nella biblioteca pubblica sulla Quarantaduesima.

Dopo aver scelto l’edificio come sua dimora, si è assunto l’incarico di archiviare l’intera collezione bibliografica, sprofondata nel caos in seguito al collasso della rete informatica. Un grande amore per la letteratura e una certa ossessività maniaco-compulsiva fanno sì che il più forte desiderio dell’uomo sia poter riorganizzare il magazzino della biblioteca.

Il suo impegno nella catalogazione dei libri viene occasionalmente turbato da un procuratore corrotto, Rosenblatt, che lo contatta ogniqualvolta abbia del lavoro sporco da sbrigare. Ora la sua missione è uccidere Yakiv Shapsko, il leader della comunità ucraina a New York, ma Dewey verrà presto risucchiato in una spirale di crimini, tradimenti e antiche vendette che lo costringeranno ad affrontare il buco nero del suo passato e a fare i conti con la sua vera identità.

Sto caricando altre schede...

Tre camere a Manhattan

Secondo fuori sacco a sorpresa: Georges Simenon scrisse questo romanzo di getto negli Stati Uniti nel 1946. «È uno dei pochissimi romanzi che abbia scritto a caldo – e questo mi faceva paura») Simenon si impone come un grande romanziere della passione.

La trama. New York, notte. Un uomo e una donna camminano lungo la Quinta Strada. Entrano in un bar. Ne escono. Un altro bar. E riprendono a camminare, instancabili, come se non potessero fare altro che camminare: «come se avessero sempre camminato così, per le strade di New York, alle cinque del mattino». Come se la notte non dovesse mai finire. Lui non sa niente di lei, lei non sa niente di lui. Lei traballa un po’ sui tacchi troppo alti, e ha una voce roca, una voce che fa pensare a una pena oscura; su una delle sue calze chiare spicca una smagliatura sottile – come una cicatrice. Non è né giovanissima né prepotentemente bella; sul suo viso, i segni di una stanchezza, di una ferita remota: ma è proprio questo a renderla seducente.

Si sono incontrati solo poche ore prima, in una caffetteria nei pressi di Washington Square, come due naufraghi, e ora «sono così tenacemente avvinti l’uno all’altro che la sola idea della separazione risulta loro intollerabile». Ma come si può rimanere in quel territorio privilegiato, fuori del tempo e dello spazio, che è l’amour fou?

Sto caricando altre schede...

New York City: La Guida Tascabile più Aggiornata per Esplorare la Grande Mela | Scopri la Storia, l’Arte, la Cultura e le Gemme Nascoste di NYC per Pianificare un Viaggio Indimenticabile

Infine, se a Natale pianificate un viaggio a New York, ecco la guida che fa per voi. Dalle affollate strade di Times Square alle tranquille viuzze di Greenwich Village, New York City è una città che offre alcune delle esperienze più straordinarie al mondo.

Tuttavia, con così tanti turisti che visitano la città ogni anno, può essere difficile camminare tra le sue strade affollate e trovare i luoghi meno conosciuti. Ecco perché è nata questa per aiutarvi ad esplorare la città come un residente, scoprendo i suoi tesori nascosti ed i luoghi più autentici.

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.