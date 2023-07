I migliori libri per visitare e amare Londra

Nella nostra rubrica di lunga corso sui migliori libri di Macity, torna una guida cittadina. Anzi, a una delle grandi capitali del mondo: Londra. La città che ha affascinato milioni di turisti ogni anno da decenni e che ha aperto le porte della speranza per chi cercava fortuna o le ha socchiuse con la Brexit.

Una raccolta dei migliori libri di Macitynet che, nella nostra migliore tradizione di questa rubrica settimanale, non è fatta solo di guide ma anche di romanzi e libri storici e di cronaca. Per penetrare meglio il mistero di Londra, che ci siate già stati oppure no.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

I segreti di Londra. Storie, luoghi e personaggi di una capitale

Difficile iniziare una raccolta dei migliori libri su Londra senza il fondamentale saggio del maestro Corrado Augias: giornalista, intellettuale, autore. Trafalgar Square, con la statua di Horatio Nelson in cima alla poderosa colonna di granito; la Torre di Londra, dalle atmosfere ancor oggi inquietanti; l’East Side, cupa e delittuosa, in cui si aggiravano Mr Hyde e Jack lo Squartatore; Greenwich e il Tamigi dei corsari e dei pirati, che ebbero un ruolo importante nella costruzione dell’Impero. Sono solo alcuni dei luoghi della capitale britannica attraverso cui Corrado Augias ci accompagna, svelando le storie significative, misteriose e spesso sconosciute che si nascondono dietro le vie, i monumenti, i parchi, traccia dei numerosi passati succedutisi nel ciclo vitale di questa straordinaria città.

Brexit. Tra diritto e politica

Cos’è successo? Perché Londra se n’è andata? Risponde Federico Fabbrini con questo breve ma esaustivo e semplice saggio pubblicato dal Mulino. Media e politica l’hanno spesso raccontata come scelta binaria, ma l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea non comincia né finisce con il referendum del 23 giugno 2016. Per capire «Brexit» bisogna leggerla come processo giuridico e politico: un cammino complesso mai tentato prima da uno Stato membro, che ha impegnato e impegna enormi energie negoziali su un campo da gioco multilivello, tra aspirazioni sovraniste e vincoli giuridici.

Forte di una solida base documentaria e della conoscenza diretta dei protagonisti, l’autore, in qualità di direttore del Brexit Institute di Dublino, ricostruisce fedelmente la vicenda, collocando i fatti – cause e conseguenze, costi e benefici, scelte e compromessi – all’interno del diritto europeo e delle difficili relazioni che il Regno Unito ha sempre intrattenuto con le istituzioni comunitarie. Se guardata da vicino la più grave crisi mai vissuta dall’Unione sembra invece poterne rilanciare il progetto.

Alta fedeltà

Vedremo più avanti che altri sono i romanzi che definiscono Londra, con tutta probabilità. Ma anche questo vecchio romanzo di Nick Hornby non scherza. Da qui i film “Febbre a 90”. In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni piena di voglia di vivere. Commovente, scanzonato, amaro ma soprattutto molto divertente, questo è il libro culto della narrativa inglese, diventato un grande successo internazionale.

Londra. Con carta estraibile

Se volete girare la città avete bisogno di poco altro. Anzi, forse solo di questa Pocket Londra. Londra è ricca di storia, di capolavori architettonici e di luoghi leggendari. Tuffatevi nel tumulto di questa città, che continua a ispirare artisti, scrittori, stilisti e performer. Dritti al cuore di Londra: le esperienze da non perdere, alla scoperta della città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni zona, ristoranti, locali, shopping e architettura.

101 cose da fare a Londra almeno una volta nella vita

Un buon punto di partenza. Londra è una città abituata al cambiamento, come ogni altra metropoli del mondo. Eppure, nella capitale inglese sopravvivono delle tradizioni che il tempo non sembra in grado di scalfire, come il tè delle cinque, i bus rossi e i buoni vecchi pub. È in questa commistione di frenetica velocità e usanze consolidate che risiede la vera anima di Londra, quella che il turista dovrebbe sempre ricercare. Annalisa Capitani, innamorata della città, ci guida in un appassionante tour che chi vuole vivere davvero Londra non può assolutamente lasciarsi sfuggire. Un viaggio che svicola dai tipici itinerari turistici, per condurci a scoprire l’essenza di un luogo sempre pulsante di vita.

Palazzi e giardini nascosti, musei, ristoranti storici, feste e tradizioni: questo libro descrive tutte le tappe del viaggio a Londra più emozionante che possiate desiderare. Londra come non l’avete mai vista. Un itinerario lungo le attrazioni più interessanti e peculiari di Londra; prepararsi alla visita con un tè e uno scone al Victoria & Albert; visitare Kew Gardens in qualunque stagione; Visitare Buckingham Palace e lasciarsi andare alla febbre per tutto quello che è royal; visitare il vecchio quartiere italiano di Clerkenwell; ammirare gli Spitfire e i missili tedeschi V2 caduti su Londra all’Imperial War Museum; attraversare il Tamigi a piedi e salire sull’albero del Cutty Sark; perdersi nel parco dei cervi di Richmond; visitare la Whitechapel Gallery per le ultime novità di arte contemporanea; dormire con i leoni allo zoo di Londra; visitare gli studios di Harry Potter a Watford.

Londra. Itinerari a piedi. Con cartina

Giriamo Londra? Non c’è modo migliore per scoprire una città che camminare lungo le sue strade, per respirarne l’atmosfera più autentica e sorprendersi a scoprire la bellezza che si rivela, inattesa, proprio dietro l’angolo. Questa guida, dedicate proprio ai turisti “a piedi”, è riproposta oggi con una veste grafica completamente nuova, per accompagnare i viaggiatori alla scoperta di Londra. indicazioni puntuali e precise, informazioni utili e consigli su come costruire il proprio itinerario a piedi per vivere un’esperienza urbana unica. Con mappa estraibile della città e itinerari dettagliati da percorrere. Indicazioni puntuali e precise, informazioni e consigli pratici per un’esperienza urbana unica.

Alla scoperta di Londra. Piccoli esploratori

La Londra per i più piccoli. Le grandi città non avranno più segreti grazie a questa serie di guide di viaggio illustrate dedicate ai più piccoli, che potranno divertirsi a scoprire città sconosciute attraverso mappe e itinerari su misura per loro, arricchiti da tanti giochi e attività per piccoli esploratori. In questo titolo, dedicato a Londra, i bambini seguiranno il simpatico corvo Sir Raven lungo le strade della City, visitando il Big Ben e Buckingham Palace, ma anche i luoghi delle loro storie preferite: da Peter Pan a Mary Poppins, da Paddington a Harry Potter. Pronti per partire? Una guida illustrata di Londra dedicata ai più piccini. Mappe, itinerari e descrizioni fatte a misura di bambino. Giochi e attività per piccoli esploratori. Età di lettura: da 6 anni.

Il calcio a Londra. Avventure illustrate. Calcio e quartieri in 99 foto+1

Poco sopra citavamo Nick Hornby e il suo Alta Fedeltà, che parla di calcio. Ma è naturale, perché il calcio l’hanno inventato gli inglesi e Londra ne è la capitale. No? Questo di Antonio Marchese è un libro che racchiude vite, sogni e illusioni di persone che in un modo o nell’altro si legano alla squadra di calcio del loro quartiere. Se le quarantacinque di cui gli autori vi scriveranno vi sembrano tante, pensate a quante ne hanno lasciate indietro. Magari ci sarà una prossima volta. Il viaggio illustrato è pregno di emozioni contrastanti che, come nelle belle avventure, attraversa attimi di felicità pura mischiati a momenti di tristezza, un sentimento da tenere sempre in considerazione. Gioie e dolori si alternano perché il viaggio è reale.

Londra insolita e curiosa. La città che non ti aspetti

Aspetto più o meno curiosi di una città incredibile. Londra offre infinite possibilità di trascorrere una vacanza indimenticabile e piena di interessi, soprattutto se si abbandonano i sentieri battuti e ci si allontana dai luoghi più affollati per scoprire destinazioni inedite. Questo può voler dire scegliere un piccolo museo dedicato a un tema particolare come l’arredamento, la fotografia, il tè, o percorrere quel colonnato poco conosciuto, raggiungere quel castello in riva al Tamigi, quella casa medievale, quella stazione metropolitana del 1800. O penetrare in un giardino nascosto, arrivare a quell’incantevole cortile interno imboccando una silenziosa via lastricata, ammirare le armoniose decorazioni di una facciata, visitare una chiesetta vecchia di secoli, una pagoda buddista, un tempio indù, una moschea. E dopo aver provato l’emozione di viaggiare su un mezzo anfibio, andare a ristorarsi in un pub storico, dall’atmosfera rimasta uguale nel tempo. E infine chiudere la giornata visitando una splendida mostra o partecipando a uno dei tanti festival che si susseguono nel corso dell’anno. Questo libro sarà il compagno di viaggio che vi racconterà i segreti di una Londra insolita e curiosa.

A Londra con Sherlock Holmes sulle orme del grande detective

Visitare la Londra della narrativa non poteva non coinvolgere il detective di Baker Street. Sherlock Holmes, l’uomo che non ha mai vissuto e che mai morirà, e Londra, “quel grande pozzo nero dal quale tutti i perdigiorno e gli sfaccendati dell’Impero vengono irresistibilmente inghiottiti”. Enrico Franceschini disegna un itinerario alla scoperta della metropoli seguendo le tracce del padre di tutti i detective, dal 221B di Baker Street per arrivare al Langham Hotel, dove Conan Doyle incontrò Oscar Wilde ed ebbe la prima idea per Uno Studio in rosso, al St. Bartholomew’s Hospital, il più antico ospedale di Londra, nel cui laboratorio Holmes incontra il dottor Watson. Quella Londra, tentacolare e multiforme, più di un secolo dopo continua ad ammaliarci, a inghiottirci, nulla è cambiato. Attraversarla significa dilatarne la percezione, moltiplicarne le identità. Comprenderla rivela l’innesto delle storie nella Storia.

Oliver Twist

Se vogliamo indicare il capolavoro della letteratura britannica dell’Ottocento, ebbene si tratta di questo romanzo. Venticinquenne, nel 1837 Charles Dickens inizia la pubblicazione a puntate di Oliver Twist su una rivista. Uscirà nel 1838. È un successo mondiale immediato (la prima traduzione italiana è già del 1840) che proseguirà ininterrotto fino ai giorni nostri, con traduzioni, adattamenti per ragazzi, trasferimenti in altri media.

Sarà Dickens stesso a dare il via a un diverso uso del materiale del romanzo nelle sue tournée, che presenteranno rielaborazioni in forma quasi teatrale di scene ed episodi che, ritagliati dal contesto e dotati di una loro autonomia, suscitano un vero e proprio entusiasmo tra il pubblico.

Incentrato sulle alterne fortune del piccolo Oliver, il libro è una sorta di racconto fiabesco che sa descrivere la multiformità del mondo grazie anche a una mobilissima visione sottolineata dal continuo gioco di piani, che allarga e restringe il campo tra personaggi, classi sociali, società nel suo insieme; tra paesaggi rurali, panorami urbani, vie cittadine, caseggiati, botteghe e abitazioni. Un libro però che resta una grande favola e dove alla fine trionfa il principio del Bene.

Fine di una storia

Bellissimo, assoluto. Una delle gemme più preziose e meno conosciute di Graham Greene, uno scrittore britannico che dovrebbe essere riscoperto. In una Londra distrutta dalle bombe di Hitler, vizi, compromessi, egoismi si mescolano all’amore. Un complicato intreccio ricco di suspense.

Il diario di Bridget Jones

Il romanzo che ha definito un’epoca in rosa, perlomeno in Europa. Mangia troppo, beve troppo, fuma troppo, ha una mamma troppo invadente, un uomo troppo sposato e troppo pochi “pretendenti”. È il ritratto di una single di oggi, moderna trentenne in carriera, quale risulta dal diario di un anno della sua vita, dove vengono raccontati, con humor e ironia, i problemi, le speranze, le delusioni di una donna qualunque.

Dylan Dog & Dampyr

Londra a metà. Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo, un antieroe tormentato dai dubbi. Harlan Draka, il Dampyr, mezzo uomo e mezzo vampiro. Per la prima volta, fianco a fianco in una lunga avventura mozzafiato, con una missione comune: fermare l’orrore, a qualunque costo. La prima parte della storia è ambientata a Londra e vede la Capitale invasa dalle mortali creature di Lodbrock. Nella seconda parte seguiamo i due eroi spingersi fino alle isole Ebridi alla caccia del Maestro della Notte. Al loro fianco Groucho, Tesla e Kurjak. Nell’arcipelago scozzese avrà luogo la drammatica resa dei conti, tra orrendi draghi, vichinghi non-morti e altre creature sovrannaturali. Crossover imperdibile tra due grandi eroi della Bonelli.

Touring Club | Cartina dei Quartieri di Londra

Infine, una sorpresa nella sorpresa. Anzi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Facciamo fare le cartine a chi le sa fare. Cartina completa della meravigliosa città di Londra. Perfetta per orientarsi al meglio nella capitale del Regno Unito. La cartina di Touring Club ci porterà a scoprire ogni singolo angolo della città londinese, dalle vie dello shopping, ai musei, fino alle gite fuori porta, per scoprire fino in fondo tutta la bellezza di questi luoghi.

