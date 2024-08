I PC con CPU AMD Ryzen 9000 più veloci se usati da account amministratore di Windows

Pubblicità

Gli account amministratore consentono di controllare completamente un computer. Sui PC con Windows questo tipo di account viene in genere creato quando si comincia a usare il computer effettuando l’accesso con un account Microsoft (costituito da un indirizzo e-mail e una password) o un account locale (costituito da un nome utente e una password).

Il sito Hardware Unboxed riferisce quello che è probabilmente un bug di Windows, notato sui PC con CPU della serie Ryzen 9000 di AMD. Eseguendo dei test, le performance risultano migliori se l’utente è loggato con un account amministratore, anziché un account standard.

Sono stati eseguiti test con 13 giochi con CPU Zen 5 e si è scoperto che le performance risultano leggermente superiori (mediamente del 3,8%) quando questi sono eseguiti con account amministratore. Con le CPU Zen 4 le performance risultano mediamente migliori del 2,8% usando l’account amministratore.

Con applicazioni di benchmarking generiche non si notano differenze in termini di performance, indipendentemente dal tipo di account usato e non è chiaro a cosa sia dovuta la differenza di prestazioni.

AMD ha confermato che le performance risultano migliori usando l’account amministratore ma – principalmente per problemawtiche legate alla sicurezza – la soluzione non può essere sempre l’uso di questa tipologia di account. Una semplice regola di prudenza prevede di lavorare con privilegi di amministratore solo quando è strettamente indispensabile: installare aggiornamenti del sistema operativo, eseguire procedure di manutenzione, installare applicazioni note e di provenienza inequivocabile, ecc. È buona norma creare almeno due utenti: un utente amministratore e un utente standard e usare quest’ultimo per svolgere le normali attività, delegando all’utente amministratore solo compiti specifici, usando questa utenza solo quando è strettamente indispensabile.

Quando un utente è connesso con un account standard, può eseguire quasi tutte le operazioni consentite a un account amministratore. Per eseguire attività che interessano gli altri utenti del PC, come l’installazione di software o la modifica di impostazioni di sicurezza, può essere tuttavia necessario immettere una password per un account amministratore.