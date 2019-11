I primi test su MacBook Pro evidenziano le migliorie nella gestione termica

Molte attenzioni di stampa, blogger e siti specializzati sono state dedicate alla tastiera con meccanismo a forbice del nuovo MacBook Pro 16″. Di particolare rilievo in questo computer non c’è solo la tastiera ma anche il design con gestione termica.

Apple spiega che il MacBook Pro 16″ utilizza “la più avanzata architettura termica mai introdotta su un notebook Mac” per consentire al sistema di funzionare con un livello di potenza superiore per periodi prolungati di tempo. Il design delle ventole integra un girante di dimensioni superiori con pale e prese d’aria più grandi, permettendo un incremento del flusso d’aria del 28%. Anche il dissipatore è più grande del 35%, per una dispersione termica migliore. Queste innovazioni migliorano la capacità di raffreddamento e permettono a MacBook Pro 16″ di sopportare fino a 12 Watt in più durante i carichi di lavoro più intensi rispetto al design precedente.

Lo YouTuber Dave Lee ha pubblicato un filmato per evidenziare le migliorie sul versante gestione termica e grafica e del MacBook Pro 16. Dopo l’introduzione dei MacBook Pro dello scorso anno, erano emersi potenziali problemi di areazione che potevano portare al thermal throttling (diminuzione delle prestazioni quando il dissipatore non riesce più a eliminare il calore).

Apple sembra avere risolto i potenziali problemi del calore e dai test emergono anche migliori frame rate sia con la AMD Radeon Pro 5300M, sia con la AMD Radeon Pro 5500M. Con un gioco come “Shadow of Tomb Raider” si evidenzia un frame reate di 49 fps con la 5500m e di 42 fps con la 4300m, contro i 40 fps della Vega 20 e i 25fps della 560X.

Anche nel rendering video si notano i miglioramenti e un test con Premiere Pro 2020 (un clip da 6 minuti 4K H.264) viene portato a termine quasi con gli stessi minuti sia sulla macchina con la 5300M, la 5500m, e il MacBook Pro da 15″ con i9 + Vega 20. Nel complesso, secondo lo Youtuber, il MacBook Pro da 16″ offre un rapporto qualità/prezzo migliore rispetto al modello precedente. Tra le lamentele: l’assenza del WiFi 6, la videocamera FaceTime HD a 720p anziché a 1080p. Nel complesso per Dave Lee quello di Apple è il miglior laptop realizzato dopo anni.

