Huawei Unfold The Classic, le ultime novità smartphone e audio

Durante l’evento intitolato Unfold the Classic a Dubai, Huawei ha presentato le novità nei settori smartphone e audio, tra cui il nuovo Mate X6, la serie nova 13, FreeBuds Pro 4 e Huawei FreeClip in versione Rose Gold. Ecco i dettagli sulle nuove periferiche.

Il primo dei dispositivi presentati all’evento è Huawei Mate X6, uno smartphone pieghevole di ultima generazione, che stando alla società si distingue per il design migliorato, la maggiore durata, le funzionalità avanzate in ambito fotografico e una migliore esperienza utente generale.

Il dispositivo pesa 239 grammi, pochi se si considera la tipologia di terminale, e propone uno spessore di 9,85 mm quando chiuso, che scende a 4,6 mm quando aperto.

Il design, disponibile nelle colorazioni Nebula Red e Black, è ispirato alle orbite planetarie attorno alla fotocamera. A proposito di queste ultime, Mate X6 è dotato di una fotocamera Ultra Aperture XMAGE con un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP.

Huawei nova 13, l’evoluzione del selfie

La serie Huawei nova 13, invece, si concentra sul miglioramento della fotografia, in particolare sui ritratti, grazie alla fotocamera frontale e posteriore che offrono funzionalità avanzate.

La versione Pro della serie è dotata di una fotocamera principale da 50 MP con apertura regolabile e stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre la tecnologia XD Portrait Engine serve a ottimizzare la qualità dei ritratti, migliorando la forma, la struttura, la luminosità e il colore.

Tra le caratteristiche del terminale anche la funzionalità AI Best Expression, che seleziona automaticamente la miglior espressione per restituire le immagini più naturali. La serie debutta anche in una nuova colorazione Loden Green, affiancata dalle tradizionali Black e White, con un design Dynamic Plaid Texture che unisce eleganza e semplicità.

Huawei FreeBuds Pro 4

Passando al versante audio il colosso cinese ha presentato anche i nuovi Huawei FreeBuds Pro 4, che fanno parte della gamma di alta fascia del marchio. Con una trasmissione lossless ad alta risoluzione e un sistema True Sound a doppio driver, questi auricolari garantiscono un suono preciso e coinvolgente.

Il modello, ha spiegato la società, è dotato di un sistema di riduzione del rumore che può eliminare fino a 100 dB di rumore esterno, grazie a tre microfoni e all’algoritmo di cancellazione del rumore AI propretario.

La trasmissione audio arriva invece fino a 2,3 Mbps, migliorando rispetto alla versione precedente, e supporta il protocollo Bluetooth L2HC 4.0, che garantisce una riproduzione audio senza perdite a 48 kHz/24 bit.

