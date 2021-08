Deutsche Telekom propone telecomando alternativo con Apple TV 4K

A novembre dello scorso anno Universal Electronics (azienda specializzata in soluzioni di controllo wireless universali per l’intrattenimento domestico e dispositivi domestici smart) ha annunciato un telecomando di terze parti pensato per aziende che propongono l’Apple TV in abbinamento a servizi di terze parti. Non era chiaro all’epoca a chi era destinato questo telecomando ma adesso, nell’ambito del suo servizio Apple TV 4K, Deutsche Telekom, il maggiore operatore di telecomunicazioni della Germania, offre ai clienti il telecomando Apple TV 4K con comando vocale, una variante indicata come “appositamente sviluppata” per distributori di programmi video multicanale (multichannel video program distributor, MVPD) da Universal Electronics.

Si tratta di un telecomando proposto come accessorio opzionale per Apple TV costruito su misura per società TV via cavo e satellite, che possono così proporre il box tv di Cupertino ai propri clienti in sostituzione della tradizionale box destinata a questo scopo. Un telecomando Apple TV alternativo è proposto anche dall’operatore Salt in Svizzera: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Deutsche Telekom offre ora accesso al servizio MagentaTV che propone funzionalità avanzate di ricerca e controllo vocali insieme a Apple TV.

Il telecomando di Universal Electronics Inc (UEI) combina connettività Bluetooth Low Energy (BLE) e infrarossi offrendo funzionalità di ricerca avanzata, accelerometro e sensore di luce ambientale (per illuminare automaticamente alcuni tasti quando si prende in mano il telecomando in ambienti poco illuminati). A differenza del telecomando originale Apple minimalista e con pochissimi tasti, il modello di Universal Electronics mantiene il design standard dei telecomandi lunghi e stretti, offrendo all’utente più tasti oltre a una rotella centrale di controllo