Dove trovare le icone di vecchi e nuovi prodotti Apple

In una cartella del vostro Mac sono presenti decine di icone che rappresentano vecchi e nuovi computer di Apple e anche svariati accessori.

Questa cartella è sfruttata dal sistema operativo (per esempio per mostrare le icone dei computer con i quali ci colleghiamo via rete) ed è nascosta ma di seguito vi spieghiamo come raggiungerla:

1) Dal Finder selezionate il menu “Vai” e da qui la voce “Vai alla cartella”

2) Nella finestra che appare, digitate:

/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle

e premete il tasto Invio

3) Verrà aperta la cartella CoreServices; all’interno di quest’ultima dovete individuare il pacchetto CoreTypes.bundle, selezionarlo con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) e scegliere la voce “Mostra contenuto pacchetto”.

4) Verrà mostrata la cartella “Contents”: apritela e infine aprite la sottocartella “Resources”

All’interno della cartella Resources appariranno decine di icone di vari computer prodotti da Apple (compresi i vari iMac, i vecchi G4, G5) ma anche accessori e dispositivi vari quali AirPort Express, Apple TV, Apple Cinema Display, iPad, vari modelli di iPhone, Mac mini, Mac Pro, Time Capsule, Xserve.

Le immagini in questione sono larghe 1024 pixel e hanno una risoluzione di 140 dpi; sono dunque più che perfette per l’uso in siti web, e anche per stampe di vario tipo.

