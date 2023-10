Memorie SanDisk fino al 73% di sconto su SSD e microSD con la Festa delle Offerte Prime

Il momento giusto per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon le memorie di sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 73% del prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk 1 TB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 94,87 € – invece di 214,99 €

sconto 56% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128 GB Ultra Flair Unità flash USB 3.0 In offerta a 14,44 € – invece di 15,99 €

sconto 10% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 140 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 11,39 € – invece di 17,99 €

sconto 37% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128 Go microSDXC Scheda per Nintendo Switch, Scheda di memoria con Licenza Nintendo, fino a 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 In offerta a 16,14 € – invece di 53,99 €

sconto 70% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128GB High Endurance microSDXC card for IP cams & dash cams + SD adapter up to 10,000 Hours Full HD / 4K videos up to 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 17,59 € – invece di 42,99 €

sconto 59% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Drive with reversible USB Type-C and USB Type-A connectors, for smartphones, tablets, Macs and computers In offerta a 17,09 € – invece di 45,99 €

sconto 63% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive with reversible USB Type-C and USB Type-A connectors, for smartphones, tablets, Macs and computers In offerta a 16,58 € – invece di 19,99 €

sconto 17% – fino a 11 ott 23

SanDisk 128GB Ultra Fit, Unità flash USB 3.1, fino a 400 MB/s In offerta a 14,05 € – invece di 16,99 €

sconto 17% – fino a 11 ott 23

SanDisk 1 TB Portatile SSD – velocità di lettura fino a 800 MB/s, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 In offerta a 79,99 € – invece di 169,99 €

sconto 53% – fino a 11 ott 23

SanDisk 1TB Extreme SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere In offerta a 96,59 € – invece di 189,99 €

sconto 49% – fino a 11 ott 23

SanDisk 2 TB Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, ?Nero In offerta a 199,99 € – invece di 504,99 €

sconto 60% – fino a 11 ott 23

SanDisk 2 TB Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, ?Nero In offerta a 329,99 € – invece di 991,40 €

sconto 67% – fino a 11 ott 23

SanDisk 2 TB portatile SSD – velocità di lettura fino a 800 MB/s, USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 In offerta a 135,29 € – invece di 336,99 €

sconto 60% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30 In offerta a 52,67 € – invece di 119,07 €

sconto 56% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256 GB Extreme PRO Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s In offerta a 57,99 € – invece di 75,99 €

sconto 24% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256 GB Ultra Luxe Unità flash USB 3.0 In offerta a 24,13 € – invece di 35,99 €

sconto 33% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 19,00 € – invece di 41,99 €

sconto 55% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256 Go microSDXC Scheda per Nintendo Switch, Scheda di memoria con Licenza Nintendo, fino a 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 In offerta a 28,33 € – invece di 99,99 €

sconto 72% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256GB High Endurance microSDXC card for IP cams & dash cams + SD adapter up to 20,000 Hours Full HD / 4K videos up to 100 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30 In offerta a 28,99 € – invece di 105,99 €

sconto 73% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256GB iXpand Flash Drive Go with Lightning and USB 3.0 connectors, for iPhone/iPad, PC and Mac In offerta a 64,12 € – invece di 123,99 €

sconto 48% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive , for smartphones, tablets, Macs and computers In offerta a 28,53 € – invece di 30,99 €

sconto 8% – fino a 11 ott 23

SanDisk 256GB Ultra USB 3.0 Flash Drive, Speed Up to 130 mb/s In offerta a 21,38 € – invece di 44,99 €

sconto 52% – fino a 11 ott 23

SanDisk 2TB Extreme SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere, Monterey In offerta a 158,49 € – invece di 319,99 €

sconto 50% – fino a 11 ott 23

SanDisk 2TB Portatile SSD, USB 3.2 Gen 2 velocità di lettura fino a 520 MB/s In offerta a 117,85 € – invece di 392,77 €

sconto 70% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30 In offerta a 69,99 € – invece di 194,73 €

sconto 64% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30 In offerta a 103,99 € – invece di 243,52 €

sconto 57% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512 GB Ultra Flair Unità flash USB 3.0 In offerta a 46,20 € – invece di 124,99 €

sconto 63% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512GB Ultra Fit, Unità flash USB 3.1, fino a 400 MB/s In offerta a 45,99 € – invece di 124,99 €

sconto 63% – fino a 11 ott 23

SanDisk 512GB Ultra USB 3.0 Flash Drive, USB 3.0, Speed Up to 130 mb/s In offerta a 38,00 € – invece di 119,99 €

sconto 68% – fino a 11 ott 23

SanDisk Extreme 128 GB scheda microSDXC e adattatore SD e RescuePRO Deluxe, fino a 190 MB/s, con prestazioni app A2, UHS-I, classe 10, U3, V30 In offerta a 16,82 € – invece di 39,13 €

sconto 57% – fino a 11 ott 23

SanDisk Extreme 2 TB, SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere, Nero In offerta a 129,09 € – invece di 438,67 €

sconto 71% – fino a 11 ott 23

SanDisk Extreme 4 TB, SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere , Nero In offerta a 247,20 € – invece di 911,10 €

sconto 73% – fino a 11 ott 23

SanDisk Extreme PRO 1 TB Unità flash a stato solido USB 3.2, velocità di lettura fino a 420 MB/s In offerta a 149,99 € – invece di 360,90 €

sconto 58% – fino a 11 ott 23

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 128GB 2-in-1 Lightning & USB Type-C connectors for your iPhone and iPad In offerta a 47,99 € – invece di 81,99 €

sconto 41% – fino a 11 ott 23

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 256GB 2-in-1 Lightning & USB Type-C connectors for your iPhone and iPad In offerta a 69,99 € – invece di 141,99 €

sconto 51% – fino a 11 ott 23

SanDisk Scheda microSDXC Extreme da 256 GB + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 190 MB/s, con prestazioni app A2, UHS-I, classe 10, U3, V30 In offerta a 31,35 € – invece di 82,36 €

sconto 62% – fino a 11 ott 23

SanDisk SSD PLUS 2 TB Sata III 2.5 Inch Internal SSD, Up to 545 MB/s In offerta a 124,99 € – invece di 251,10 €

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).