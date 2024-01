iGenius e Cineca per una IA italiana

Realizzare un nuovo modello di GPT, completamente italiano, per aiutare aziende e Pubblica Amministrazione a sfruttare pienamente i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale generativa, anche in settori chiave come la sanità, la finanza e la sicurezza nazionale. Tutto nel massimo rispetto delle normative sulla privacy e sulla sicurezza nazionale.

È l’obiettivo di “Modello Italia“, progetto presentato da iGenius, azienda italiana attiva dal 2016 nel campo della ricerca e dello sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa, e Cineca, Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 118 enti pubblici, tra cui 2 ministeri e 70 università italiane, che ha come missione il supporto all’innovazione e alla promozione dell’utilizzo dei più avanzati sistemi di calcolo scientifico ad alte prestazioni (il supercomputer Leonardo, gestito dal Cineca, è al sesto nella classifica dei 500 supercomputer più potenti al mondo, al secondo posto in Europa).

L’accordo siglato da iGenius e Cineca dovrebbe portare allo sviluppo di un Foundational Large Language Model (“Foundational LLM”) – modello di reti neurali alla base di strumenti di intelligenza artificiale quali ChatGPT o Crystal – di nuova generazione che sarà rilasciato con licenza completamente open-source, addestrato con diversi trilioni di token e caratterizzato da un’attenzione particolare all’ecosistema delle imprese e della Pubblica Amministrazione, italiane ed europee.

‍Riduzione di pregiudizi e discriminazioni

Secondo gli sviluppatori, un aspetto fondamentale della collaborazione tra iGenius e Cineca è l’attenzione alla riduzione dei pregiudizi e delle discriminazioni che spesso colpiscono i sistemi di intelligenza artificiale. “Modello Italia” promette di essere progettato e addestrato con “dati qualitativi e controllati” per garantire che l’Intelligenza Artificiale sia equa e imparziale. “L’approccio”, spiegano ancora “mira a garantire che i modelli di intelligenza artificiale siano privi di pregiudizi intrinseci e possano essere utilizzati in modo sicuro in una varietà di applicazioni”.

Sicurezza per l’uso su larga scala

La sicurezza è indicata come pilastro fondamentale di questa iniziativa. iGenius e Cineca affermano di voler puntare a guidare “un’innovazione responsabile e informata nei settori altamente regolamentati”, com modelliprogettati per essere robusti e affidabili, in modo da garantire prestazioni ottimali in ambienti di produzione ad elevata complessità e delicatezza (c.d. mission-critical). L’obiettivo è di fornire soluzioni AI che possano essere implementate su larga scala con la massima sicurezza, pro,ettendo di contiruire a migliorare significativamente i processi decisionali in settori chiave come la sanità, la finanza e la sicurezza nazionale.

‍Conformità, adattabilità e privacy

I modelli LLM saranno progettat tenendo conto di esigenze di compliance, garantendo che le applicazioni di Intelligenza Artificiale rispettino pienamente le normative vigenti, nazionali e sovranazionali, come l’AI Act europeo. Questo aspetto è fondamentale per garantire che le tecnologie AI siano non solo avanzate dal punto di vista tecnologico, ma anche sicure, affidabili e conformi sotto il profilo legale e normativo.

‍Un’enfasi particolare sarà posta alla sicurezza dei dati e sulla privacy. iGenius e Cineca si impegnano a sviluppare modelli che “rispettino gli standard più elevati in termini di sicurezza informativa e protezione sulla privacy”, un fattore critico in tutti i settori ma particolarmente vitale in quelli altamente regolamentati.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet