Xiaomi 12S Ultra sorprende con la mega fotocamera Leica

Come annunciato, la nuova ammiraglia di Xiaomi è finalmente arrivata: la serie Xiaomi 12S è stata lanciata in Cina, con il modello Ultra che offre una fotocamera enormemente migliorata con l’aiuto di Leica.

I parametri della fotocamera ausiliaria sono simili a quella di Xiaomi Mi 11 Ultra con una coppia di sensori da mezzo pollice per le fotocamere con zoom ultrawide e periscopio di messa a fuoco. E’, però, la fotocamera principale ad essere totalmente nuova e rivendica facilmente di essere la camera per smartphone più impressionante al mondo.

La fotocamera grandangolare da 50,3 MP è la prima impiegata su smartphone basata sul sensore IMX989 da 1 pollice di punta di Sony. Questo è il più grande sensore presente su qualsiasi smartphone e porta i pixel individuali a 3,2 μm nella sua modalità da 12,5 MP binned 4 in 1.

Leica sta portando la sua esperienza di imaging allo Xiaomi 12S Ultra sia in termini di progettazione ottica che di software di imaging. L’obiettivo davanti al sensore da 1 pollice è un obiettivo a 8P, che risolve problemi come bagliore, aberrazione cromatica e ghosting.

Dal punto di vista software ci sono due stili fotografici: “Leica Authentic Look” e “Leica Vibrant Look”. Il look autentico mira a una immagine naturale, concentrandosi sul contrasto di luci e ombre, aggiungendo profondità alle foto. L’aspetto vibrante sfrutta l’intelligenza della fotografia computazionale di Xiaomi con l’estetica di Leica. Inoltre, ci sono filtri Leica: Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural e Leica BW High Contrast.

Le altre due fotocamere sul retro dello Xiaomi 12S Ultra si basano sul sensore Sony IMX586 da 1/2,0 pollici da 48 MP, utilizzato nel Mi 11 Ultra. L’ultrawide è un 13mm f/2.2 con autofocus e abilità macro. La fotocamera del teleobiettivo ha un periscopio f/4.1 da 120 mm. Entrambi catturano foto da 12 MP con pixel da 1,6 μm dopo il binning.

Xiaomi 12S Ultra può catturare JPEG o HEIF ad alta efficienza a 8 bit, nonché file RAW DNG a 10 bit con un profilo incorporato per Lightroom di Adobe.

Dal punto di vista video, Xiaomi 12S Ultra è il primo telefono Android a supportare la registrazione Dolby Vision HDR. I video h.265 a 10 bit vengono catturati in HLG con lo spazio colore Rec.2020 sia in 4K che in FullHD. In 4K, l’utente sarà in grado di ottenere 30fps e 60fps fino a 80Mbps, mentre a 1080p si arriva a 60fps a 55Mbps e 30fps a 35Mbps.

Il terminale, tra le altre caratteristiche, propone uno schermo E5 Super AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3.200 x 1.440 pixel con supporto AdaptiveSync Pro, che può aggiornarsi con frequenza variabile dal minimo di 1Hz fino al massimo di 120Hz. La batteria da 4.860 mAh supporta la ricarica da 67W cablata e da 50W in carica wireless, mentre per quella inversa il terminale offre fino a 10W.

Ad alimentare Xiaomi 12S Ultra c’è il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 oppure 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il nuovo Snapdragon rivendica un miglioramento del 10% delle prestazioni della GPU e della CPU e un 30% dell’efficienza energetica rispetto al modello 8 Gen 1.

Xiaomi si vanta che 12S Ultra è dotato di un innovativo nuovo meccanismo di raffreddamento a liquido 3D, che utilizza una rete capillare per pompare il liquido di raffreddamento condensato sul lato opposto dell’area calda. Come Xiaomi Mi 11 Ultra, il nuovo 12S Ultra presenta altoparlanti stereo sintonizzati da Harman Kardon, con supporto per Dolby Atmos. Il software al timone è MIUI 13 su Android 12.

Xiaomi 12S Ultra pesa 225 grammi ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. È disponibile in Classic Black e Green Verde Verde con una finitura posteriore simile alla pelle. Sfortunatamente, Xiaomi ha confermato che non sarà disponibile al di fuori della Cina, dove ha un prezzo di partenza di circa 863 euro al cambio, fino agli oltre 1000 euro per la variante 12/512GB.

