IKEA BJÖRKÅSEN, il cavalletto salvaspazio per scrivanie mobili

Una base di appoggio in casa fa sempre comodo: per qualche ingrediente mentre si cucina, per il caffè da sorseggiare in poltrona ma soprattutto come scrivania con cui attrezzare un angolo della casa libero e magari con uno sfondo adatto anche alle riprese di una webcam ; la soluzione che propone IKEA potrebbe essere quella più congeniale per via del suo design, della facilità d’uso e del pochissimo spazio che occupa quando lo si mette da parte.

Si chiama BJÖRKÅSEN ed è un tavolo a ribalta caratterizzato da linee pulite che lo rendono visivamente accostabile in qualsiasi ambiente, da quello con la mobilia più moderna a stanze dal look più classico.

Nella maggior parte del tempo può essere appeso alla parete (con ganci da acquistare a parte): una volta ripiegato avrà uno spessore di pochi centimetri, l’ideale per infilarlo anche dietro una porta o tra due mobili.

Quando serve, si apre in un lampo e diventa scrivania, tavolo o lavagna in base all’occorrenza, trasformandosi in una piccola postazione di lavoro o tavolino da tenere accanto alla poltrona per il caffè.

Il telaio è realizzato in acciaio, materiale che – si legge sul sito ufficiale – ha caratteristiche uniche poiché conserva la sua forza quando viene allungato e lavorato, conferendo robustezza al tavolino; inoltre non perde nessuna delle sue proprietà quando viene riciclato, motivo per cui l’azienda punta molto verso questo materiale quando gli è possibile usarlo sui propri mobili.

Il piano invece è costruito in truciolare, con rifiniture di altre parti in plastica.

Le misure sono di 54 x 35 centimetri per quanto riguarda la superficie di appoggio, con un’altezza da terra di 74 centimetri. Tutta la struttura invece è alta 109 centimetri, mentre la base occupa uno spazio di 60 x 52 centimetri.

Sulla barra superiore potete agganciare pure un microfono, una webcam e appendere delle cuffie per realizzare una postazione di streaming mobile.

Disponibilità e prezzo

Il tavolino a ribalta BJÖRKÅSEN è disponibile in due diverse varianti di colore, bianco oppure nero, ed è in vendita sia nei negozi IKEA che sul sito ufficiale al prezzo di 70 €.