Wacom espande la famiglia di tavolette e display Wacom One

Wacom ha annunciato il lancio della sua nuova linea di prodotti Wacom One, che consiste in due display interattivi e due tavolette grafiche che si accompagnano a un’ampia scelta di software e tutorial approfonditi con cui personalizzarli.

Segni distintivi della gamma: la penna customizzabile con 7 combinazioni di colori e il primo display interattivo di questa categoria a essere dotato di multi-touch.

I nuovi dispositivi sono indicati dal produttore come in grado di rispondere alle “esigenze e aspettative di artisti alle prime armi e di chiunque desideri migliorare la propria produttività o semplicemente desideri provare il piacere e i vantaggi di usare una penna nel mondo digitale”.

Wacom One

La linea di prodotti Wacom One è incentrata sulla scelta e sulla personalizzazione. La gamma è composta dalle tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M e dai display interattivi con penna Wacom One 12 e Wacom One 13 touch.

I display interattivi hanno uno schermo in vetro rispettivamente da 11,6” e 13,3”, una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 con il 99% di sRGB e una bassa parallasse, grazie all’optical bonding degli schermi che promettepiù controllo e precisione. Wacom One 13 touch è indicato come il primo display interattivo nella categoria degli entry-level compatti a disporre di funzione multi-touch a 10 dita e consente pertando di sfruttare interazioni intuitive.

Wacom One S e M sono invece le prime tavolette con penna entry-level con sensibilità alla pressione di 4K e supporto dell’inclinazione per creare effetti calligrafici. La penna personalizzabile ha 2 pulsanti laterali ed è disponibile in varie combinazioni di colori. La tecnologia condivisa UD permette di usare la stessa penna con tutti i prodotti della linea, e offre la compatibilità dei device con alcune penne dei marchi di cancelleria più amati e che supportano l’uso con Wacom, come Staedtler (solo display Wacom One), LAMY o Dr. Grip in base alle preferenze personali, una novità nel segmento delle tavolette grafiche.

Le tavolette con penna e i display interattivi Wacom One sono compatibili con Windows, macOS, Android e Chrome OS e in molti casi per collegarli è sufficiente una connessione Plug and Play con un singolo cavo USB-C. Sono disponibili anche i cavi HDMI opzionali e inoltre le tavolette Wacom One S e M dispongono anche di connettività Bluetooth.

Il produttore evidenzia il design sottile (lo spessore dei display è di soli 11,5 mm e delle tavolette è 7,9 mm) e il peso ridotto al minimo di tutti i quattro dispositivi, elementi che rendono l’intera linea Wacom One un’ottima soluzione in termini di trasporto e ottimizzazione degli spazi di ingombro.

Wacom Adventure Program

Nel Wacom eStore l’utente può personalizzare la propria esperienza d’utilizzo: gli artisti, ad esempio, possono trovare accessori che spaziano da penne di colori diversi a cavi e supporti o altri elementi. Inoltre, gli utenti hanno accesso a 16 software di vari ambiti creativi e non. Questo è parte del Wacom Adventure Program, una guida con più di cento video e tutorial, oltre a una serie di contenuti e attività, concepite per aiutare sia i creativi alle prime armi a muovere i primi passi nel mondo dell’arte digitale sia chi desidera ottimizzare la propria produttività.

La registrazione, la configurazione e l’accesso al software sono molto semplici, perché basta inquadrare il codice QR sul retro dei dispositivi, con software, tutorial e contenuti raggruppate per categorie.

I prezzi di listino (IVA inclusa) sono i seguenti:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello Standard Prezzo: 649,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello Standard Prezzo: 429,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello Standard Prezzo: 169,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello Standard Prezzo: 119,99 €

Oltre ai modelli standard acquistabili presso i rivenditori autorizzati è possibile possibilità di acquistare solo il display o la tavoletta e separatamente gli accessori: dalla digital pen preferita ai cavi giusti per la configurazione fino ai supporti più adatti alle singole esigenze.

Di seguito l’elenco dei modelli eStore con i prezzi (IVA inclusa):

Display interattivo Wacom One 13 touch modello eStore Prezzo: 539,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello eStore Prezzo: 319,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello eStore Prezzo: 119,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello eStore Prezzo: 69,99 €

Tutte le notizie e recensioni Wacom sono disponibili su questa pagina di macitynet.