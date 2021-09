Middle Earth Ultimate Collector’s Edition è in arrivo

Dopo i cofanetti della trilogia dei film del “Signore degli anelli” e di “Lo Hobbit”, è disponibile ora la raccolta definitiva: Middle Earth Ultimate Collector’s Edition comprende tutte e sei le pellicole e non può mancare nella collezione degli appassionati delle avventure scritte da Tolkien, trasformate in immagini ed emozioni dal regista premio Oscar Peter Jackson.

31 dischi Blu-ray, 6 film (“La compagnia dell’anello”, “Le due Torri”, “Il ritorno del re”, “Un viaggio inaspettato”, “La desolazione di Smaug” e “La battaglia delle cinque armate”), tanti contenuti bonus è il contenuto della Middle Earth Ultimate Collector’s Edition, il cofanetto per i collezionisti e per gli appassionati delle avventure della Terra di Mezzo, arrivato in tempo per celebrare il ventennale della Compagnia dell’anello. L’edizione limitata di questo super cofanetto è disponibile per il preordine da questa pagina di Amazon al prezzo di 249,99 euro con disponibiità dal 26 ottobre.

Nei dischi sono contenute le versioni estese per tutti e sei i film e quelle che sono state proiettate nelle sale, un disco con contenuti bonus, un libretto di 64 pagine con una raccolta di schizzi di costumi, foto e note di produzione, sette cartoline artistiche per poster di viaggio e una custodia curata nei dettagli. Tra i contenuti bonus, sono compresi anche tre conversazioni ospitate da Stephen Colbert e la presentazione che è stata fatta al Festival di Cannes.

Per la prima volta, l’avventura del regista Premio Oscar Peter Jackson sono disponibili, in un cofanetto spettacolare in edizione limitata, con 31 dischi, tutti e sei i film nella loro forma estesa. Il cofanetto si acquista in Blu-Ray a 249,99 euro. Si può acquistare in preordine su Prime Video e si potrà ricevere a partire dal 26 ottobre 2021.

Intanto ricordiamo che la saga fantasy di J.R.R. Tolkien diventerà presto una serie tv grazie ad Amazon Studios. A evocare i paesaggi della Terra di Mezzo non sarà più la Nuova Zelanda, ma il Regno Unito. Gli Amazon Studios hanno annunciato, infatti, che la seconda stagione della serie tv originale Amazon del Signore degli Anelli sarà girata nel Regno Unito.

