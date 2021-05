IKEA sconta e dismette la lampada speaker Symfonisk

IKEA propone in sconto e sta dismettendo la lampada speaker Symfonisk creata in collaborazione con Sonos, modello di cui macitynet ha riportato debutto mondiale e prime impressioni dalla Design Week di Milano nel 2019. Chi si appresta a vagare tra gli scaffali dei negozi – quantomeno in quelli dislocati sul suolo statunitense – e si imbatte in questa lampada, noterà che adesso viene offerta in sconto quasi a metà prezzo (99,99 dollari anziché 189 dollari) e sull’etichetta promozionale c’è scritto in chiare lettere che si tratta di un “prodotto in uscita” e che non è rimborsabile.

Quella che l’azienda potrebbe presto smettere di vendere è la lampada da tavolo dell’omonima linea dotata di altoparlante Wi-Fi incorporato nella base, compatibile con la tecnologia AirPlay 2 di Apple, con un rivestimento in tessuto che ricorda quello di HomePod.

L stessa etichettatura pare sia applicata in diversi altri negozi IKEA negli Stati Uniti, secondo quanto appurato da AppleInsider, anche se non si capisce se quelli contattati sono soltanto negozi presenti negli USA o se invece la scontistica riguarda anche i negozi dei paesi europei. In Italia, in Germania e in Norvegia, tanto per citarne alcuni, quantomeno online, viene venduta ancora a prezzo pieno (nel nostro paese costa 179 euro): anche sul sito USA il prezzo è quello di listino e non quello dell’etichetta promozionale, quindi è quantomeno evidente che lo sconto è disponibile soltanto per chi effettua l’acquisto in negozio.

Della linea Symfonisk fa parte anche uno speaker da scaffale con AirPlay 2, ma per il momento questo non sembra essere proposto in sconto né viene segnalato che sta per essere dismesso. Ora è chiaro che IKEA, come qualsiasi altro negozio, cambi i suoi prodotti nel tempo. Tuttavia l’etichettatura come “prodotto in uscita” non ci dice necessariamente che il prodotto stia per sparire per sempre dagli scaffali del negozio. La società potrebbe aver deciso di toglierlo dal proprio catalogo per un periodo di tempo limitato o, più semplicemente, potrebbe trattarsi di un modo per smaltire in fretta le rimanenze nei magazzini in attesa di vendere una versione aggiornata della stessa lampada speaker.

Lo sconto sullo speaker lampada Symfonisk e la permanenza a listino del modello da scaffale, corrispondono con quanto atteso in arrivo dalla collaborazione tra IKEA e Sonos. Il colosso dell’arredamento ha anticipato che sono in arrivo due nuovi speaker, di cui uno sarà la nuova versione della lampada. Il modello a scaffale dovrebbe rimanare in catalogo, mentre è atteso l’arrivo di uno speaker smart celato in un complemento d’arredo.

Sonos, che è stata interpellata per commentare questa novità, ha spiegato di non essere coinvolta «nella strategia commerciale» di IKEA, ma ha anche aggiunto che «la collaborazione è più forte che mai» e che non vede l’ora «di condividere maggiori informazioni quando sarà il momento giusto». Anche IKEA si è tenuta sulla stessa linea, confermando che la collaborazione con Sonos è lungi dall’essere terminata e che, quando sarà il momento, i clienti saranno informati riguardo «i cambiamenti sulla gamma» dei propri prodotti.

A marzo Sonos ha introdotto il nuovo speaker portatile smart Roam. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di IKEA sono disponibili da questa pagina, invece per le notizie dedicate a Sonos si parte da qui.