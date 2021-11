Il caricatore wireless di Baseus che entra nel portafoglio

Di caricatori senza fili ne esistono a decine, ma pochi sono esteticamente curiosi come il Baseus LXWCD01B che al momento si trova in offerta online a 19,91 euro.

La sua particolarità è data dalle dimensioni estremamente ridotte: è sottile appena 3 millimetri ed è grande quanto una carta di credito, quindi può entrare perfino in un portafoglio. E nel realizzarlo, l’azienda non ha rinunciato alla qualità, a partire dai materiali: la scocca è realizzata in lega di zinco mentre la superficie di contatto col telefono è costruita in vetro temperato, mentre il resto dei componenti è prodotto in policarbonato e in altro materiale elastomero termoplastico, come ad esempio per i piedini antiscivolo posti sul fondo.

Si tratta di un caricatore wireless che supporta la ricarica fino a 15 Watt a patto che il caricatore collegato, da acquistare a parte, supporti la tecnologia Quick Charge 3.0. E a differenza di molti altri è perfino certificato IP67, il che vuol dire che se dovesse cadere in acqua, ne uscirebbe praticamente illeso (l’azienda scherza perfino dicendo che può caricare anche sott’acqua. Ovviamente non fatelo).

E’ in grado di ricaricare qualsiasi telefono, anche senza dover rimuovere la custodia protettiva, e non c’è bisogno di metterlo in una posizione precisa perché può ricaricare il telefono anche se orientato in altra direzione. E poi chiaramente è dotato di tutti quei sistemi che proteggono sia il caricatore che il dispositivo in ricarica da sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito e campi elettromagnetici.

Infine, due sono gli accessori in confezione che ne potenziano l’utilizzo. Il primo è il cavo, che secondo quanto riportato nella scheda tecnica resiste a 3.000 piegamenti e a 5.000 inserimenti e rimozioni della spina; inoltre è dotato di un indicatore LED che si accende a luce fissa quando è operativo, mentre lampeggia se c’è qualche problema di interferenza che potrebbe inibire la ricarica. L’altro accessorio incluso è un astuccio adesivo che si può fissare sul retro del dispositivo per infilarci poi il caricatore e utilizzare contemporaneamente il telefono, magari mentre si guarda un video o ci si intrattiene con qualche videogioco.

Il prezzo di questo caricatore normalmente è di 39,25 euro ma al momento come dicevamo è scontato a 19,91 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.