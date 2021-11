Spotify compra Findaway per conquistare gli audio libri

L’obiettivo dichiarato di Spotify è quello di diventare la piattaforma audio leader nel mondo, non solo per la musica: il servizio di streaming svedese è già riuscito a ottenere grande successo nei podcast e ora annuncia l’acquisizione di Findaway per crescere e imporsi nel settore dei libri audio.

Spotify ha già effettuato qualche esperimento in questo ambito con alcuni classici di dominio pubblico proposti in audio libri letti da celebrità, oltre a un audiobook di Harry Potter proposto nei primi mesi dei lockdown. Come già successo nei podcast la strategia di Spotify sembra la stessa: acquisire società, tecnologie e piattaforme per espandersi rapidamente anche negli audio libri.

Findaway è una società statunitense dell’Ohio che vanta un catalogo di oltre 325.000 titoli, con accordi commerciali con Apple, Amazon e altri pesi massimi del retail USA. Non solo: offre una piattaforma tecnologica e strumenti per creare audio libri, a disposizione anche di autori indipendenti.

Qui di seguito riportiamo la dichiarazione tradotta di Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer di Spotify rilasciata in occasione dell’annuncio dell’acqusiizione di Findaway:

«L’ambizione di Spotify è essere la destinazione per tutto ciò che riguarda l’audio, sia per gli ascoltatori che per i creatori. L’acquisizione di Findaway accelererà la presenza di Spotify nello spazio degli audiolibri e ci aiuterà a soddisfare più rapidamente tale ambizione». «Siamo entusiasti di combinare il team di Findaway, la migliore piattaforma tecnologica e un solido catalogo di audiolibri con l’esperienza di Spotify per rivoluzionare lo spazio degli audiolibri come abbiamo fatto con musica e podcast».

Secondo le previsioni il settore è previsto in forte crescita, da 3,3 miliardi di dollari attuali fino a 15 miliardi di dollari entro il 2027. I termini e l’importo dell’accordo non sono stati comunicati: l’acquisizione è in attesa di revisione e approvazione normativa e si prevede che sarà completata entro la fine di quest’anno.

Nelle scorse ore Spotify ha introdotto le classifiche locali per 200 città, incluse anche quattro in Italia. Alla fine di ottobre Spotify ha superato Apple nei podcast negli Stati Uniti. Secondo alcune anticipazioni emerse in ottobre Spotify sta collaborando con IKEA per uno speaker lampada: ne abbiamo parlato in questo articolo.