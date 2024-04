iPad 2024, ecco la probabile data d’uscita precisa

È da ormai settimane che si rincorrono in rete le notizie sui prossimi iPad 2024. Se nelle scorse settimane sono apparsi i nomi in codice dei dispositivi, o delle presunte batterie, è adesso il momento di parlare della data di rilascio dei prossimi iPad 2024. Ecco quando dovrebbero arrivare secondo il sempre ben informato Mark Gurman.

L’analista di Bloomberg ritiene probabile che i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air 2024 arrivino durante la seconda settimana di maggio:

Per coloro che cercano una finestra temporale più specifica, mi è stato detto che il lancio probabilmente avverrà nella settimana del 6 maggio. Un altro punto a favore di questa ipotesi: i negozi Apple stanno preparando per ricevere nuovi materiali di marketing del prodotto più avanti nella settimana. Questo è tipicamente un segno che si avvicina un nuovo lancio di prodotto

Non sembrano, dunque, poterci essere dubbi sul fatto che, di qui a brevetta arriveranno le revisioni 2024 dei tablet della Mela.

Quali iPad 2024?

Ovviamente, non mancano previsioni su quali modelli saranno rilasciati e su quali saranno le caratteristiche di massima di questi terminali. Anzitutto, sono attesi due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3, che probabilmente vanteranno display OLED, oltre a beneficiare di uno chassis e cornici più sottili. Non dovrebbe mancare un’opzione con schermo opaco, una fotocamera frontale orientata in modalità landscape e altri cambiamenti al design, anche se di piccolo conto. In passato, si è anche ipotizzato il supporto alla ricarica wireless MagSafe.

Ad affiancare i modelli Pro dovrebbero esserci anche due nuovi modelli di iPad Air, questi con chip M2 e una fotocamera frontale orientata in modalità landscape, oltre ad un iPad Air da 12,9 pollici. Sarebbe la prima volta per il modello Air a beneficiare di una diagonale così elevata.

L’attesa per i modelli Air è davvero tanta, considerando che l’ultimo iPad Air è stato presentato a marzo 2022 (qui la nostra recensione).

A supporto dei nuovi dispositivi, sempre nella stessa fascia temporale, Apple dovrebbe anche lanciare una Magic Keyboard ottimizzata per il nuovo iPad Pro con un involucro in alluminio, un trackpad più grande e altre migliorie al design.

Non dovrebbe mancare, inoltre, una nuova Apple Pencil, che potrebbe avere un nuovo gesto “squeeze” per alcune azioni e per supportare in futuro anche visionOS, il sistema operativo del visore Vision Pro.

A proposito di quest’ultimo, a questo indirizzo trovate tutto quel che c’è da sapere.