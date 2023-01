Il controller GameSir X2 Pro per il cloud gaming è in sconto

Siete appassionati di videogiochi e volete sfruttare il vostro performante smartphone per giocare ai massimi livelli nei giochi in streaming? Allora non fatevi sfuggire l’offerta sul controller GameSir X2 Pro scontato a più di metà prezzo.

Questo accessorio è indispensabile per chi vuole giocare con lo smartphone come si deve. Chi ricorda il Game Boy Advance e le console portatili certamente apprezzerà un dispositivo simile perché permette di aggiungere diversi tasti e pulsanti fisici in modo da sfruttare tutto lo schermo del telefono per visualizzare le schermate di gioco e beneficiare di una maggiore reattività e velocità di gioco.

È compatibile con tutti i telefoni con presa USB-C purché non siano più alti di 17,9 centimetri e, grazie al suo sistema allungabile, si adatta alle varie forme e dimensioni in modo da calzare a pennello.

In un sol colpo aggiunge frecce direzionali, due joystick, i quattro pulsanti frontali ABXY, i quattro tasti superiori L1, L2, R1 e R2, due tasti posteriori M1 e M2, il pulsante di menu e altri due tasti frontali, tutti configurabili. Non solo: la copertura dei joystick può essere intercambiata, scegliendo tra una con profilo concavo o una con profilo convesso, in modo da adattare alla propria esperienza di gioco. E i tasti ABXY possono essere riposizionati in modo da replicare a piacimento la disposizione del controller Xbox o della Nintendo Switch.

Si può usare per giocare ai giochi in streaming di varie piattaforme, inclusi Xbox Game Pass xCloud, Google Stadia, Amazon Luna e GeForce Now.

Sul fondo è presente una presa USB-C con supporto alla ricarica pass-through, molto interessante per chi vuole prolungare le ore di gioco collegandolo direttamente ad un alimentatore a parete oppure a una batteria d’emergenza per le partite in mobilità.

Pesa intorno ai 400 grammi, viene riconosciuto su tutti i telefoni a partire dalla versione 9.0 di Android e si può usare anche come controller per i giochi della Xbox o del PC.

La promozione

Chi desidera comprare il controller GameSir X2 Pro per il cloud gaming al momento come dicevamo lo trova in sconto del 55%: anziché 181,06 € lo pagate 81,32 €. In confezione è inclusa anche una custodia semi-rigida per il trasporto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.