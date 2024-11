Tecnologia dei TV QLED migliora lo schermo dei MacBook Pro M4

Avrete già sentito parlare di Quantum Dot. Questo termine appare con frequenza nei mercatoni sulle etichette dei TV e fa capolino in tanti nomi di televisori, specialmente di Samsung. Ebbene anche Apple potrebbe fregiare con un bollino “Quantum Dot” gli schermi dei suo MacBook Pro con chip M4

Secondo quanto afferma Ross Young, analista specializzato nel settore dei display, Apple nei nuovi computer ha iniziato ad usare panelli quantum dot per migliorare la resa cromatica.

Quando Apple presentò il primo MacBook Pro Retina, la tecnologia Quantum Dot era stata presa in considerazione ma era stata scartata per via del requisito relativo al cadmio, optando per il KSF (fluorosilicato di potassio) anche se la tecnologia quantum dot era ritenuta superiore in termini di accuratezza dei colori e gamut.

Oggi però, dice Young, esistono soluzioni quantum dot senza cadmio che vantano buone e superiori capacità di gamut (spazio colore, l’intera gamma che può essere visualizzata) e migliori performance rispetto agli strati KSF in precedenza sfruttati da Apple.

Big Apple display news, they have adopted quantum dots for the first time. The latest MacBook Pro's (M4) use a quantum dot (QD) film rather than a red KSF phosphor film.

In the past, Apple went with the KSF solution due to better efficiency and lack of cadmium (Cd), but the… pic.twitter.com/5olq9lEHs9

— Ross Young (@DSCCRoss) November 14, 2024