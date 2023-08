Il drone da corsa SJRC F5S Pro filma in 4K

Vi piacciono le riprese aeree così state pensando di comprare un drone capace di registrare addirittura in 4K? Se poi siete appassionati di voli ad alta velocità, allora il SJRC F5S Pro potrebbe davvero fare al caso vostro.

Si tratta infatti di una soluzione che si presta anche per il volo “d’azione”. Questo perché è un drone FPV, sigla che contraddistingue quella specifica categoria in cui la precisione di volo consente di ricevere in tempo reale l’immagine dalla camera del drone, così da poterlo pilotare anche a grandi distanze.

In questo caso la scheda tecnica parla di un massimo 3,5 chilometri dal controller, che si collega al drone tramite rete WiFi.

Incorpora una batteria da 2.000 mAh che si ricarica in circa 4 ore e promette fino a 30 minuti di autonomia, mentre il telecomando si ricarica in 2 ore e può funzionare per altrettanto tempo.

Al telecomando è possibile agganciare lo smartphone per vedere in tempo reale tutto quel che inquadra la videocamera del drone; supporta sia gli iPhone con iOS 9.0 o successivi, sia i telefoni Android a partire dalla versione 5.0 del sistema operativo.

La videocamera come dicevamo registra in 4K ed è di tipo grandangolare, con un angolo di campo di 100°. Si può anche inclinare verso il basso di circa 80°, in modo da avere sia una visione frontale, sia una rivolta verso il basso.

SJRC F5S Pro è un drone che si ripiega in modo da poter essere trasportato più facilmente ed al contempo avere gli ingombri ridotti: da chiuso infatti occupa circa 14 x 9 x 6 centimetri e pesa intorno ai 300 grammi.

Tra le sue funzioni più utili segnaliamo la possibilità di farlo tornare indietro pigiando un pulsante grazie alla tecnologia GPS incorporata. Si può anche pianificare un percorso selezionando i vari punti da far raggiungere al drone senza doverlo pilotare, e se si indica un soggetto è anche in grado di girargli intorno per una ripresa a 360 gradi, anche mentre il soggetto si muove.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in leggero sconto: invece di 209,78 € lo pagate 206,13 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.