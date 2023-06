Death Stranding per Mac si prenota su App Store

Nell’ambito del keynote di apertura della conferenza WWC 2023 sul palco è apparso Hideo Kojima, leggendario autore di videogiochi giapponese, considerato tra i più importanti autori nel panorama videoludico, promettendo l‘arrivo di Death Stranding Directors Cut su Mac.

Il gioco è già ora indicato sul Mac App Store al prezzo di 39,99€ con uscita prevista per il 2 dicembre 2023. Apple presenta il gioco in questione come “un’esperienza che definisce il genere”, “ampliata nell’edizione definitiva Director’s Cut”.

Il gioco è ambientato negli ex Stati Uniti d’America, dopo un evento cataclismatico nel quale devastanti creature hanno iniziato a vagare per la Terra e la società contemporanea ha cessato di esistere. Il giocatore prenderà il ruolo di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un corriere che ha come compito la consegna di provviste essenziali alle colonie ormai isolate e di riconnetterle grazie a una speciale rete di comunicazione.

“Nel futuro un evento misterioso noto come Death Stranding ha aperto una strada tra i vivi e i morti, generando creature dell’aldilà che vagano in un mondo decaduto e desolato. «Nei panni di Sam Bridges, dovrai dare speranza all’umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Riuscirai a ricomporre un mondo in frantumi?».

Death Stranding è stato sviluppato da Kojima Productions con la collaborazione di Guerrilla Games ed è l’adattamento per Mac delle versioni già uscite per PlayStation 4 e Windows; queste versioni hanno ricevuto recensioni per lo più positive, lodando il doppiaggio dei personaggi, colonna sonora, comparto grafico. Il gioco è stato in lizza per diversi premi, tra cui il gioco dell’anno.

La versione Mac disponibile per la prenotazione da questa pagina di Mac App Store, richiede macOS 12 o versioni seguenti, Mac con chip M1 o seguenti, “pesa” 69,8GB ed è etichettato come adatto per utenti di 17 anni di età o superiore.

Nel futuro macOS Sonoma (una prima versione beta è stata già distribuita agli sviluppatori), Apple ha previsto una “Game” Mode (Modalità Gioco) che consente di ottenere frame rate più fluidi e costanti, dal momento che garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU.

Apple ha predisposto inoltre nuovi strumenti che permettono a chi sviluppa di portare ancora più facilmente giochi su Mac.