Il MacBook Air 15″ smontato, ecco com’è fatto

iFixit ha smontato il MacBook Air 15″ (qui la nostra recensione) permettendo di vedere com’è fatto internamente l’Air con display più grande.

Il design è quello senza ventole che abbiamo già visto con l’Air da 13″ e, schermo a parte e pochi altri elementi minori, internamente è tutto molto simile al modello con display più piccolo.

La differenza più evidente è il nuovo sistema a sei altoparlanti con due tweeter e due set di woofer che promettono il doppio della profondità dei bassi e un suono avvolgente con il Dolby Atmos.

La batteria (66,5 Wh, rispetto ai 52,6 Wh del 13″) è attaccata ad un supporto in metallo come un gruppo unico con il già rodato sistema delle strisce adesive estensibili, che è necessario rimuovere tirandole lentamente, sfilandole da sotto la batteria, per l’eventuale sostituzione.

La macchina non è facile da riparare e ovviamente RAM e unità di storage sono un tutt’uno con la scheda logica. Sul versante riparabilità la macchina ottiene 3 punti su 10; lo scarso punteggio dal punto di vista del riparatore è dovuto al numero di viti e connettori da rimuovere per accedere all’intero e sostituire i pochi componenti possibili.

Nel momento in cui scriviamo, Apple non offre ancora la possibilità di acquistare pezzi di ricambio originali sullo store per la riparazione self-service. Apple ha iniziato ad accettare ordini per l’Air 15″ dal 13 giugno; è disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento e il prezzo di listino parte da 1649 euro.