Whatsapp supporterà più account su Android

Whatsapp sta per permettere l’accesso a più account dalla stessa applicazione: un aggiornamento decisamente importante e che la società starebbe attualmente testando tramite la versione Business della piattaforma, ma che dovrebbe arrivare anche sull’app standard usata dal resto della community.

Ne parla WABetaInfo in un nuovo articolo in cui spiega come la nuova versione beta 2.23.13.5 offrirebbe questa funzione di multi-account, grazie alla quale sarebbe possibile aggiungere due o più account e passare da uno all’altro senza doverne disconnettere neppure uno.

Con Telegram si può fare già da cinque anni (gennaio 2018) e su Whatsapp, sebbene le prime indicazioni spuntarono in rete ormai sette anni fa, non si era ancora vista.

Come funziona

È ancora una versione di prova e non è detto che venga rilasciata a breve, ma ci si sta lavorando e al momento pare funzionare piuttosto bene. Chi l’ha provata dice che una volta connesso un secondo account è possibile passare da uno all’altro in un click, senza perdere la cronologia neppure se uno di questi account è già accessibile da un altro telefono (grazie alla funzione Companion rilasciata lo scorso aprile).

Si tratta di un passo avanti molto importante perché per anni la società è stata particolarmente restia ad offrire il multi-account. Chi proprio non poteva farne a meno doveva affidarsi a soluzioni artigianali come la clonazione dell’app, oppure si poteva optare per il telefono di qualche OEM come OnePlus che da diverso tempo offre la propria soluzione multi-account per Whatsapp.

Nel momento in cui sarà invece disponibile la soluzione ufficiale chiunque potrà connettere due o più account ed accedervi da una sola app senza troppe complicazioni, rendendo ad esempio possibile la gestione della linea personale e quella di lavoro dallo stesso dispositivo.

Le ultime novità

Oltre alla nuova modalità per usare lo stesso account Whatsapp su due smartphone, di recente l’azienda ha cominciato a lavorare alla versione per tablet, anche se questa non è ancora stata rilasciata al pubblico.