Il monopattino elettrico GYL061 è in offerta a 216,34 euro

Se volete comprare un monopattino elettrico al momento c’è in offerta quello etichettato con la sigla GYL061 al prezzo di 216,34 euro.

Si tratta di un monopattino elettrico come molti altri che possiamo trovare oggi in commercio. Pesa 12 chili e mezzo, quindi è piuttosto leggero e ciò consente di poterlo sollevare con facilità per salire ad esempio sull’autobus o in metro nei lunghi tragitti, e poi poterlo usare per divincolarsi tra le vie della città una volta giunti a destinazione.

La potenza del motore è pari a 350 Watt, sufficiente quindi per poter mantenere buone prestazioni anche con passeggeri adulti il cui peso (compreso di zaino in spalla) non superi i 100 chilogrammi. Le specifiche tecniche dicono che può raggiungere fino ai 30 chilometri orari di velocità, cinque in più rispetto a quanto consentito dalla legge italiana in merito di circolazione in strada di veicoli come questo, e la batteria incorporata che si ricarica completamente in circa 6 ore promette intorno ai 25-30 chilometri di autonomia con una sola carica, anche se ciò può variare molto in base al peso della persona, del tipo di manto stradale e della pendenza.

E’ certificato IPX5 quindi potete usarlo anche sotto la pioggia e da chiuso occupa all’incirca 100 x 48 x 42 centimetri, quindi dovrebbe entrare comodamente nel bagagliaio dell’automobile. E’ dotato di freno a disco posteriore che si aziona mediante una leva sul manubrio e di torcia frontale per poter avere una buona visibilità della strada durante gli spostamenti notturni. Infine è dotato di uno schermo LED sul manubrio dal quale è possibile leggere la velocità, l’autonomia residua e le altre informazioni più utili.

Se volete comprarlo, come dicevamo al momento lo trovate in offerta online: anziché 373 euro ve lo portate a casa per 216,34 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.