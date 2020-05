Le foto di alcuni sfondi Scrivania Mac sono scatti di Steve Jobs

Steve Jobs, nel tempo libero, era un appassionato fotografo ed è autore di diversi sfondi Scrivania per macOS. A raccontarlo è Chris Hynes, che ha lavorato per vent’anni presso Apple: ” A Steve Jobs piaceva fare foto, ma ciò che la gente forse non sa è che alcuni degli sfondi di Mac OS X 10.5 Leopard sono foto scattati dallo stesso Steve Jobs.

Nel filmato qui allegato, registrato nel corso della WWDC 2007, Steve Jobs parlando di sfondi, dice: “Abbiamo scelto questo che è bellissimo”. Altre immagini scattate da Steve Jobs sono presenti nel sistema. Chrys Hynes ne ha condiviso alcune, che riportiamo qui sotto.

Pierre Dandumont del sito francese Journal du lapin spiega che varie immagini incluse nel sistema operativo – incluse quelle di Steve Jobs – sono state modificate rispetto agli originali. Anche Il famoso leopardo delle nevi usato sul DVD di Snow Leopard (frutto del lavoro del fotografo e regista Andrew Zuckerman, noto a molti per le sue bellissime foto di animali) è stato modificato, eliminando il sangue sulla bocca che era presente nello scatto originale.

