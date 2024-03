350 studenti maghi programmatori, premiati da Apple

Apple ha comunicato l’esito agli studenti che hanno partecipato alla Swift Student Challenge. I vincitori potranno candidarsi per partecipare all’evento in presenza all’Apple Park.

Apple ha nominato i 350 vincitori della Swift Student Challenge, una sfida organizzata annualmente nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori di Apple) per riconoscere e celebrare la nuova generazione di programmatori e creatori, premiando i vincitori con le AirPods Max, un certificato e l’abbonamento di un anno al Developer Program.

Apple organizza annualmente la Swift Student Challenge, sostenendo e incentivando i giovani sviluppatori attraverso il programma annuale per studenti della WWDC. I partecipanti devono avere più di 13 anni, far parte di una istituzione accademica o programma doposcuola equivalente, e non essere dipendenti a tempo pieno come sviluppatori.

I vincitori di quest’anno sono stati informati tramite mail e Esther Hare, Senior Director responsabile Worldwide Developer Marketing di Apple, ha annunciato la notizia su Twitter.

Congrats to all the #SwiftStudentChallenge applicants. We're so inspired by the commitment and enthusiasm of all the students who were brave enough to submit their work. HUGE congratulations to all 350 winners and to our inaugural group of 50 Distinguished Winners! #Apple pic.twitter.com/bH5x6jlcTk

— Esther Hare (@EEhare) March 28, 2024