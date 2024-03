Apple, pagine web e tutorial per imparare a programmare in Swift

Si avvicina la WWDC24, conferenza dedicata agli sviluppatori che si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024, e Apple ha creato nuove pagine web con tutorial per chi vuole compiere i primi passi per imparare a programmare usando l’ambiente di sviluppo Xcode, il linguaggi Swift e il framework Swift UI.

Dalla sezione “Develop in Swift” sul sito di Apple dedicato agli sviluppatori prevede una serie di tutorial, adatti anche a chi non ha esperienza con la programmazione.

Si parte da come scaricare e installare Xcode, creare un progetto e creare la prima app. Apple incoraggia gli studenti a modificare gli esempi, studiando e modificando il materiale proposto: strutture, viste, proprietà, pulsanti, campi di testo, relazioni, query, ecc.

Sono presenti (si parte da qui) tutorial anche sul data modeling (modellazione dei dati) e due capitoli sono dedicati alla creazione di app per visionOS (il sistema operativo di Apple Vision Pro) spiegando anche come sfruttare Reality Composer, app per iOS, iPadOS e Mac che consente di prototipare e realizzare facilmente esperienze AR anche agli sviluppatori che non hanno esperienza con il 3D.

Today we’re announcing a new set of tutorials for students taking their first steps into coding with Swift and SwiftUI! You don’t need prior coding experience to use these tutorials, so they’re a great foundational step: https://t.co/cealmMn4L2 #Swift #LearnToCode — Tim Sneath (@timsneath) March 28, 2024

La WWDC24 è un evento nel corso del quale gli sviluppatori più esperti potranno conoscere le ultime novità sul futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. L’evento offre la possibilità di comunicare con esperti di Apple, oltre a fornire informazioni approfondite su nuovi strumenti, framework e funzionalità.

La conferenza di quest’anno prevede sessioni video e l’opportunità di interagire con i team di designer e ingegneri Apple, e con la community di sviluppatori in generale.

Tipicamente, alla WWDC partecipano studenti e di alcuni viene evidenziato il lavoro e le loro storie. Apple prosegue la sua lunga tradizione a supporto degli studenti che amano programmare e la Swift Student Challenge è uno dei tanti programmi pensati per promuovere la futura community di developer, creator, imprenditori e imprenditrici, con premi che prevedono, tra le altre cose, la partecipazione in presenza alla WWDC all’Apple Park.