Apple Intelligence parte con queste 10 funzioni

Pubblicità

L’ultima presentazione Apple che ha dato i natali alla linea di iPhone 16 ha offerto, in realtà, anche tante altre novità, non solo hardware. Difatti, l’occasione è stata buona per presentare la suite di funzioni chiamata Apple Intelligence, che però prevede un rilascio a puntate, con la prima ondata di prevista con l’imminente rilascio di iOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 a partire da ottobre. Ecco le prime 10 funzioni Apple Intelligence in arrivo.

Purtroppo, in questo primo ventaglio di AI di Apple non sono presenti funzionalità tanto attese come Visual Intelligence, Image Playground e la versione completamente rinnovata di Siri. Ad ogni modo, ecco tutto quello che Apple Intelligence offrirà finalmente con iOS 18.1 nelle aree geografiche, e sui dispositivi, compatibili.

Strumenti di scrittura

Le prime funzioni AI offerte ai possessori di un iPhone compatibile saranno quelle che girano attorno ali strumenti di scrittura. Le nuove funzioni permetteranno di revisionare, modificare o riformattare il testo in app come Note, Mail, Messaggi e Safari.

1. Si potrà agire indiscriminatamente su tutto il testo o selezionarne parti, scegliendo se effettuare la correzione grammaticale e ortografica, riscrivere il testo, usando un diverso tono (più o meno formale a seconda delle necessità) o ancora estrarre una sintesi o trasformare il testo stesso in elenco o tabella.

2. Funzioni come questa aiuteranno, ad esempio, a incrementare la produttività, risparmiando tempo quando si ci ritrova davanti a numerosi testi piuttosto lunghi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere ad Apple Intelligence di generare un riepilogo delle mail ricevute, così da riassumerne il contenuto.

3. Ancora, sempre rispetto agli strumenti di scrittura, l’intelligenza di Apple potrà suggerire risposte ai messaggi ricevuti, visualizzandole sopra la tastiera, così da poter rispondere con un click. Ovviamente, non ci si potranno aspettare risposte particolarmente circoscritte, risultando certamente più fredde e impersonali. Potrebbero essere viste come una evoluzione ai più classici “non posso parlare, ti richiamo”, con un oggetto certamente più specifico, ma non troppo articolato.

Ai su Foto e Video

4. Altra funzione AI in arrivo è quella relativa alle immagini. Seguendo un po’ la moda del momento presente anche su Google tramite Gomma Magica, la funzione di Pulizia Immagini di Apple permetterà di eliminare oggetti indesiderati dalle foto, anche eventuali “intrusi” presenti nell’inquadratura, riempiendo automaticamente lo spazio con lo sfondo circostante. Ovviamente, come in tutte le app dello stesso genere, funzionerà al meglio quando l’oggetto da rimuovere è circondato da un pattern uniforme, come un muro o una superficie semplice, che l’AI potrà replicare in maniera uniforme.

5. Ancora, restando in tema di foto, sarà possibile cercare i propri scatti usando descrizioni più naturali, come “video di tizio che gioca a calcio”.

6. Infine, sempre sul lato multimediale, la nuova app Foto consentirà di creare automaticamente video ricordi personalizzati, basati su descrizioni testuali come “partita di calcio con musica epica”.

Trascrizione audio

7. Davvero attesa è la funzione di trascrizione delle chiamate audio, che trasformerà le conversazioni in testo in tempo reale, sia durante una chiamata. Non solo, il sistema funziona anche nelle note vocali.

8. Tra le altre novità, AI migliora anche la modalità Focus, ossia quella che filtra le notifiche in base all’importanza, nascondendo quelle non essenziali, ma lasciando in bella vista quelle urgenti o rilevanti.

Siri

9. Sebbene non ci sarà con iOS 18.1 la rivoluzione di Siri tanto attesa, l’assistente Apple sarà arricchito sin da subiti con una maggiore conoscenza sui prodotti Apple. Era ora, considerando che gioca in casa. In questo modo fornirà risposte chiare e dettagliate a domande tecniche sui dispositivi.

10. Ultimo, ma non ultimo, sarà possibile attivare Siri con un doppio tocco sullo schermo per digitare anziché parlare. Questa opzione sarà utile per chi preferisce non parlare ad alta voce, senza rinunciare alle funzioni dell’assistente vocale…si fa per dire.

Per novità e dettagli su iPhone 16 e 16 Pro si parte dai rispettivi collegamenti, invece per le novità di iOS 18 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet-

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.