Apple regala la Major League Soccer questo fine settimana

Questo fine settimana Apple vi darà un motivo in più per restare a casa sul divano, ovviamente, parliamo di partite: se volete accettare l’invito (e non ci sono motivi per non farlo!) vi sarà sufficiente accedere all’app Apple TV, da qualsiasi dispositivo dove è disponibile, e dare un’occhiata a qualche partita della Major League Soccer.

In pratica, tutte le 14 le partite in programma per questo fine settimana saranno disponibili gratis, in inglese e spagnolo, senza aver bisogno di un MLS Season Pass attivo.

È possibile accedere a MLS Season Pass su Apple TV anche con Apple Vision Pro, che permette di seguire le partite visualizzandole accanto alle altre app nel proprio spazio fisico all’interno di un ambiente: sarà come guardare la partita su un maxischermo da 30 metri. E grazie all’audio spaziale, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente.

L’app Apple TV, ricordiamo, è disponibile anche su smart TV, set-top box, console da gioco e ovviamente su tutti i dispositivi Apple. Tra le partite che sarà possibile guardare gratis ci sarà la visita dell’Inter a Miami al DC United.

Si tratta di un evento d’eccezione, considerando anche il fatto che i prezzi dei biglietti per le partite del Miami sono schizzati alle stelle dopo l’arrivo in squadra lo scorso anno di Lionel Messi, probabilmente uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Peccato, però, che proprio Messi non prenderà parte all’incontro per via di un infortunio.

Trovate il calendario di tutte le partite gratuite direttamente a questo indirizzo.

Trovate il calendario di tutte le partite gratuite direttamente a questo indirizzo.