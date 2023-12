L’app Zoom disponibile per Apple TV

Zoom, l’app dell’omonima società usata per teleconferenze, telelavoro, formazione a distanza ecc., è disponibile per la Apple TV 4K.

Presentando in anteprima tvOS 17 a giugno nell’ambito della WWDC (conferenza sviluppatori), oltre a evidenziare l’arrivo di FaceTime, Apple aveva fatto sapere che nel corso dell’anno app per videoconferenze come Webex di Cisco e Zoom sarebbero state lanciate su tvOS, portando le loro funzionalità di comunicazione su Apple TV 4K.

Il rollout di Zoom per tvOS 17 è iniziato ed è già possibile scaricarla dall’App Store. L’app richiede una Apple TV 4K di seconda generazione o seguenti, e sfrutta la funzionalità Continuity Camera di iPhone e iPad (per usare questi dispositivi come fotocamera e microfono).

Con l’app Zoom per Apple TV è possibile avviare o partecipare a riunioni, con completo supporto di audio e video, partecipare a meeting, invitare amici e colleghi a riunioni virtuali. Non manca le funzionalità di sincronizzazione con i calendari e attivare le “breakout room” (stanze che permettono di suddividere in gruppi più piccoli i partecipanti).

‼️ @Zoom is now available for Apple TV. The highly anticipated app brings the company’s communications capabilities to Apple TV 4K (2nd generation) or later and takes advantage of Continuity Camera from a nearby iPhone or iPad… pic.twitter.com/vCn1aGjbE0 — Sigmund Judge (@sigjudge) December 2, 2023

Tra le peculiarità di Zoom, la possibilità di partecipare a riunioni virtuali con fino a 1000 partecipanti collegati, la possibilità per questi ultimi di condividere i loro schermi, prendere note, il supporto per filtri, sondaggi, alzate di mano e condivisioni di musica o video, il supporto a funzioni per la registrazione delle trascrizioni dei contenuti, la calendarizzazione, chat con gruppi, cronologia, condivisione dei file integrata e archiviazione.

Nella sezione “Zoom for Home” del sito dello sviluppatore sono indicati i dispositivi certificati supportati, inclusi Echo Show di Amazon, il Nest Hub di Google e Portal di Facebook, ma non ancora la Apple TV: il sito dovrebbe essere aggiornato a breve anche con l’indicazione della Apple TV 4K.

Ricordiamo che è possibile cercare, acquistare e scaricare app utilizzando l’App Store su Apple TV; lo store è diviso per categorie. Nella schermata Cerca dell’App Store è anche possibile usare anche Siri per trovare le app: basta posizionarsi nel campo di inserimento del testo, tenere premuto il tasto Siri sul su Siri Remote e parlare (es. “Trova Zoom”, “Trova app per il meteo”, “Quali app di sport sono disponibili?”).

Per le novità che riguardano Apple TV è possibile seguire la nostra sezione dedicata.