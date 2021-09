Il tagliacapelli Xiaomi Youpin Enchen Sharp 3S è scontato dell’83%

Se vi serve un tagliacapelli che può funzionare anche da regolabarba e volete spenderci pochissimo, magari perché lo dovete lasciare nella seconda casa al mare o perché ve lo dovete portare giusto per due settimane in vacanza e non volete rischiare di rovinare o perdere quello che usate di solito, approfittate dell’occasione per comprare lo Xiaomi Youpin Enchen Sharp 3S che attualmente viene scontato dell’83%.

Si tratta di un tagliacapelli elettrico senza fili, ricaricabile semplicemente collegando la spina USB a un qualsiasi alimentatore, o alla porta di un computer, del TV (magari dell’albergo) o più semplicemente ad una batteria d’emergenza. E’ costruito in ABS e PC, quindi la scocca esterna è leggera ma anche abbastanza robusta, e usa una batteria da 600 mAh che si ricarica in due ore e ne offre altrettante di utilizzo, il che vuol dire che con una rasatura periodica di 20-30 minuti potete usarlo fino a quattro volte senza mai doverlo ricaricare.

Nella scheda tecnica si legge che, anche se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, la testina e le lame non si scaldano, senza quindi creare fastidi durante la rasatura. Il motore gira a 7300 rpm e nonostante ciò il rumore generato dalla macchina resta comunque piuttosto basso. La lama è contraddistinta da due importanti arrotondamenti ai bordi, il che lo rendono comodo e facile da usare anche quando si deve rasare la testa di un bambino, perché eviterà di pungerlo o graffiarlo. Le lame poi sono dotate di un sistema antigroviglio per evitare di strappare i capelli che non vengono tagliati alla prima passata.

Attraverso una manopola è possibile regolare la profondità della rasatura tra 1 e 20 millimetri, quindi può eventualmente funzionare anche per la barba o per chi intende radersi la testa in maniera profonda. In confezione ci sono comunque due pettini che si agganciano alle lame e permettono di estendere la lunghezza del capello che si intende mantenere. La sezione delle lame inoltre si smonta molto facilmente per far sì che possa essere facilmente pulito al termine dell’utilizzo.

Per finire, Xiaomi Youpin Enchen Sharp 3S presenta un interruttore per bloccare l’accensione o lo spegnimento durante la rasatura in modo da evitare tocchi accidentali che possano avviare o arrestare il motore. C’è inoltre un LED che mostra lo stato di carica della batteria a colpo d’occhio mentre per quanto riguarda le misure, è lungo 18 centimetri e largo 4,5.

Chi desidera comprarlo lo trova in vendita online a 61,83 euro ma al momento è scontato a metà prezzo a 30,92 euro. Chi tuttavia inserisce il codice 3HC nel carrello può ottenere un ulteriore ed importante sconto che riduce il prezzo, già scontato, di un altro 66%, portando quindi lo sconto complessivo a 83% e il prezzo finale per il cliente a 10,49 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.