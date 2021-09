Il tappetino Xiaomi in metallo per mouse perfetto è in offerta a 7,49€

Da Xiaomi non solo smartphone, periferiche smart, e altre chicche tecnologiche, ma anche accessori per PC. In questo caso vi proponiamo il tappetino Xiaomi in alluminio ultra sottile ad appena 7,49 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. E’ il modello più grande che Xiaomi propone. Clicca qui per acquistare.

Il tappetino Xiaomi per il mouse in metallo ha una superficie in lega di alluminio, che lo rende stabile e durevole, e permette al mouse di scorrere al meglio. Propone una smussatura con trattamento che passa per diversi processi, così da rendere la finitura in superficie ottimale per il mouse. Per la precisione, i processi che portano a questo risultato sono quelli di sabbiatura a ossidazione, stampaggio, glossing e incisione laser.

Il mouse pad viene sottoposto a rigorosi test per ottenere la massima qualità e risultare, anche a livello estetico perfetto, come del resto da tradizione Xiaomi. La parte inferiore è rinforzata con silice, che lo rende stabile e duraturo nel tempo.

Il tappetino propone uno spessore di appena 3 mm, risultando così ultrasottile, semplice ed elegante. La superficie del pad è piatta e liscia, consentendo un supporto gradevole durante l’utilizzo del mouse, e sempre agevole da usare, anche a letto, sul divano o sulla scrivania.

Il tappetino in questione è quello più grande tra i mouse pad forniti da Xiaomi, con misure pari a 300 x 240 x 3 mm, con un peso di circa 518 grammi.

Solitamente ha un prezzo superiore a 20 euro, ma al momento ve lo portate a casa ad appena 7,49 euro, utilizzando il codice sconto XMP. Clicca qui per acquistare.