Apple Arcade inarrestabile, arriva Zookeeper e non solo

Apple Arcade, il servizio di giochi Apple in abbonamento non si ferma più: annunciato l’arrivo di Zookeeper World per questo venerdì, seguito presto da Thumper: Pocket Edition.

Zookeeper World è il nuovo capitolo della popolare serie action puzzle game che sta per approdare su Apple Arcade. In particolare si tratta di un match-3, con un gameplay con meccaniche di simulazione che permettono ai giocatori di gestire un proprio zoo pieno di animali adorabili. Durante l’avventura, il giocatore avrà il compito di raccogliere monete e posizionare simpatici animali, attrezzature e piante nel proprio zoo, per renderlo più “affascinante” e attirare così più visitatori.

Più i giocatori risponderanno alle richieste del Boss e dei visitatori, più il loro rango aumenterà, riuscendo così ad espandere il proprio zoo. I giocatori potranno personalizzare gli elementi dello zoo, introdurre degli aggiornamenti per i loro animali per renderli unici e molto altro.

Prossimamente, invece, arriverà Thumper: Pocket Edition di Drool LLC, un gioco d’azione dal ritmo elevato in cui i giocatori vestiranno i panni di uno scarabeo spaziale, che dovrà sfidare il vuoto e affrontare una folle testa gigante, padroneggiando nuove mosse. Lo scopo sarà quello di sopravvivere alle battaglie con i boss, mentre i giocatori sfrecciano avanti attraverso nove livelli.

Nel mentre, ricordiamo che di recente sono stati aggiornati alcuni giochi Apple Arcade, tra cui:

LEGO Brawls – Jurassic World , che ritorna con potenziamenti ed emote con i dinosauri, potendo ora scovare rare minifigures di Jurassic World, che saranno disponibili ogni settimana;

, che ritorna con potenziamenti ed emote con i dinosauri, potendo ora scovare rare minifigures di Jurassic World, che saranno disponibili ogni settimana; Sneaky Sasquatch, aggiornato con un nuovo gameplay per la raccolta dei funghi, una nuova area fluviale da esplorare, un nuovo lavoro come “Ferry Captain”, la possibilità di creare un’isola e gestirla come un campeggio privato, e altro ancora.

Ricordiamo che questo servizio è stato lanciato nel mese di settembre del 2019 e comprende l’accesso a una serie di videogiochi completi, senza interruzioni pubblicitarie e senza la necessità di dover spendere ulteriori soldi per acquisti in-app.

Apple Arcade è disponibile per iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac e costa 4,99 euro al mese se ci si abbona separatamente: in alternativa è incluso nel pacchetto Apple One. Per saperne di più su Apple Arcade vi rimandiamo a questo nostro articolo.