Twitter prova foto e video tutto schermo su iPhone e iPad

Twitter sta mettendo alla prova un nuovo modo per visualizzare a tutto schermo i contenuti multimediali condivisi tramite i tweet. L’annuncio pubblicato poche ore fa tramite l’account di supporto del social, chiarisce che si tratterà di un cambiamento che, una volta reso pubblico, riguarderà quantomeno inizialmente la sola applicazione per iOS, grazie alla quale gli utenti di iPhone e iPad potranno beneficiare di un’esperienza di visione di foto e video a tutto schermo, molto più simile a quella che oggi trovano ad esempio su Instagram, dove tali contenuti mostrati lungo la pagina principale arrivano praticamente fino ai bordi.

L’idea quindi è sostanzialmente quella di eliminare le ampie cornici attualmente presenti in favore di un’immagine o un video che sfrutta a pieno lo spazio disponibile sullo schermo: mostrandosi così molto più grande non sempre ci sarà la necessità di ingrandirlo a tutto schermo e ciò andrà a beneficio di una migliore esperienza d’uso della piattaforma, che risulterà più intuitiva e maggiormente godibile.

Secondo quanto emerge da uno scambio di email di un portavoce di Twitter con The Verge, l’idea è quella di semplificare e migliorare le conversazioni che avvengono sul social network, che sono basate sia sui testi che sulla visione dei contenuti. «Questo cambiamento, che per ora appare soltanto a un gruppo selezionato di utenti su iOS, ci aiuterà a risolvere anche un problema che stiamo affrontando da alcuni anni» spiega l’azienda.

E’ stato infatti dimostrato che gli algoritmi di intelligenza artificiale che si occupano di ritagliare le anteprime propendono verso i volti di carnagione chiara, ignorando quelli più scuri. Inizialmente Twitter ha risolto eliminando tale funzione, ma con questo test la società spera di poterlo reintrodurre inserendo al contempo una nuova grafica in stile Instagram.

Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021