Il trovatutto MFi di Lenovo è scontato del 61%

Non che AirTag eccessivamente (29€ senza sconto) ma se volete spendere meno della metà pur beneficiando delle stesse funzioni allora non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul tracker di Lenovo, che grazie alla certificazione MFi è in grado di usare la stessa rete.

Come funziona

Non ci dilungheremo sul funzionamento di AirTag: se non ne sapete nulla, potete leggere la nostra guida che trovate qui. Parliamo invece dell’accessorio in promozione che, essendo certificato da Apple, significa che finché ci sono iPhone, iPad e dispositivi Apple nelle vicinanze, la posizione del tracker sarà sempre aggiornata.

Così potete sempre sapere dove si trovano le chiavi, la borsa, il cane e qualsiasi altro effetto personale al quale avete agganciato il tracker, monitorando tutti gli spostamenti sulla mappa dall’app Trova il mio.

Caratteristiche

Quello di Lenovo quindi è come AirTag nelle funzioni, mentre cambia ovviamente nell’aspetto esteriore. È costruito in plastica ABS, ha un diametro di 3 centimetri circa ed è spesso 8 millimetri. Resiste alle intemperie (certificazione IPX5) e usa una batteria a bottone di tipo CR2032 che promette dagli 8 ai 12 mesi di autonomia. Esaurita l’energia, basterà sostituirla con una nuova.

Pesa meno di 4 grammi e se lo perdete di vista potete farlo suonare in modo da rintracciarlo acusticamente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 12,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere soltanto 12,63 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.