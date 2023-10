Volkswagen svela la sua prima station wagon elettrica ID7 Tourer

Il nome Volkswagen è stato spesso associato ad alcune delle più celebri e riuscite auto familiari ed ora il marchio tedesco anticipa la sua prima station wagon elettrica ID7 Tourer.

La versione berlina, la cui produzione è iniziata in agosto, si può preordinare in Europa dalla fine dello stesso mese. Secondo veicolo basato sulla piattaforma globale MEB per veicoli elettrici, ID.7 si unisce alla crescente famiglia di elettriche Volkswagen affiancando ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e anche il van elettrico ID.Buzz.

Con le prime immagini rilasciate della versione station wagon ID7 Tourer, Volkswagen fa sapere che nonostante le dimensioni maggiori il familiare mantiene una carrozzeria dinamica con un Cx di 0,24 solo leggermente superiore rispetto alla versione berlina (Cx 0,23).

Proprio grazie alla piattaforma MEB, la station wagon beneficia di sbalzi corti e passo lungo. Anche con cinque persone a bordo la piattaforma rende disponibile molto spazio all’interno con 545 litri di carico. Quando i sedili posteriori sono ripiegati offre una spazio di carico di quasi due metri per un massimo carico di 1.714 litri.

Per il momento Volkswagen non svela ulteriori dettagli e prezzi, ma è possibile farsi un’idea guardando il listìno per la versione berlina ID.7. Si parte da 56.995 euro per il modello base ID.7 Pro con autonomia WTLC fino a 621 km. In arrivo entro fine anno il modello superiore ID.7 Pro S con batteria più grande di 86 kWh per offrire fino a 700 km di autonomia.

Nelle primissime immagini rilasciate ID7 Tourer è mostrata esclusivamente in tinta camo. Ulteriori dettagli e foto in altre colorazioni saranno svelate in prossimità del lancio: arriverà in Europa nel 2024.

