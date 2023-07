Il veicolo commerciale elettrico E-Scudo di Fiat Professional nella flotta E-GAP

Prosegue la fornitura dei mezzi commerciali di Stellantis a E-Gap, azienda che offre il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa contribuendo a rendere più agevole la diffusione dei veicoli full electric.

Questa fornitura si Stellantis rientra appunto in una fascia tecnica in quanto i mezzi vengono affidati ad operatori che agiscono su tutto il territorio nazionale per ricaricare le vetture elettriche a domicilio.

Il mezzo prescelto per svolgere questo compito è E-Scudo di Fiat Professional Van con pacco batteria da 50kWh con una potenza massima di 100 KW (136 CV) e una coppia massima di 260 Nm.

L’E-Scudo si aggiunge all’e-Expert di Peugeout già nella flotta di E-Gap ed è disponibile con un propulsore elettrico. Fa parte di una gamma di veicoli commerciali completamente elettrica che comprende E-Ducato ed E-Doblò, pensata per soddisfare le esigenze di una clientela che sfrutta il veicolo come strumento di lavoro e fonte di reddito. E-Scudo vanta un’autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP. La versione a zero emissioni è disponibile con due taglie di batteria (50 e 75 kWh), capacità di ricarica fino a 11 kW in CA e fino a 100 kW in CC per caricare all’80% la batteria in 45 minuti.

Come funziona E-GAP

Il servizio di E-Gap prevede che un operatore con un van 100% ggreen raggiunga i veicoli elettrici e li ricarichi, anche eventualmente in assenza del guidatore: il possessore dell’auto elettrica può prenotare la ricarica tramite l’app E-GAP (qui per iOS e qui per Android) e può geolocalizzarsi (o scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo) selezionando in quanto tempo la desideri avere e seguendo in tempo reale lo svolgimento della ricarica richiesta.

L’interno dei Van è composto da una batteria che ha la funzione di immagazzinare l’energia che viene erogata in modalità fast alle auto elettriche.

Il servizio è attualmente presente a Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona, Brescia e Trento e anche fuori dai confini italiani, in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e in Germania (a Monaco). Quest’ anno verranno attivate le operazioni in Gran Bretagna (a Londra) e in Portogallo (Lisbona) e nei prossimi anni l’apertura del servizio è prevista in altre città francesi (a Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (a Barcellona e Valencia) e tedesche (Amburgo, Berlino, Francoforte) e anche in nuovi paesi come Olanda (ad Amsterdam), Grecia (ad Atene).

E-Gap ha inoltre realizzato la prima colonnina mobile di ricarica elettrica off-grid ultrafast firmata da Pininfarina.

