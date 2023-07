Teheran su Apple TV approvata dal sindacato, si può girare durante sciopero attori

Teheran, serie thriller di spionaggio disponibile su Apple TV+, è una tra quelle ad aver ricevuto l’approvazione dal sindacato SAG-AFTRA per continuare le riprese durante lo sciopero degli attori negli USA.

Lo riferisce il sito Deadline, spiegando che la serie in questione è stata aggiunta alla lista di produzione alle quali concedere esenzioni dallo sciopero. I progetti che SAG-AFTRA sta approvando per continuare la produzione durante lo sciopero degli attori sono realizzati da società che non sono associate all’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) e include studi indipendenti come A24 e Angel Studios.

Il sindacato SAG-AFTRA sembra in qualche modo indulgente nei confronti di quanti non fanno parte del gruppo contro cui si sta scioperando. Lavoratori hollywoodiani a vario titolo chiedono migliori condizioni di lavoro. Gli attori di Hollywood hanno affiancato 11,500 sceneggiatori in sciopero da oltre 2 mesi e mezzo ma rimangono distanze con la controparte, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, su questioni come compensi, protezioni contro sistemi di intelligenza artificiale, i costi per l’assistenza sanitaria e le pensioni.

Apple ha siglato a febbraio l’accordo per la terza stagione di Teheran. Dal suo debutto sulla rete israeliana Kan 11 e a livello globale su Apple TV+, questa serie ha conquistato spettatori in tutto il mondo ed è stato apprezzato dalla critica che lo ha definito “avvincente”, “adrenalinico” e “thriller di spionaggio appassionante”.

Teheran è uno spy-thriller: la storia di un’agente del Mossad inviata nella capitale dell’Iran per una pericolosa missione sotto copertura che metterà a repentaglio la sua vita e quella dei suoi cari.

Dopo la prima e la seconda stagione, il thriller di spionaggio di Moshe Zonder e Omri Shenhar, è stato rinnovato per una seconda e ora anche una terza stagione. Dopo Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy, e Glenn Close (nella seconda stagione) , per la terza stagione indiscrezioni riferiscono che è stato reclutato Hugh Laurie (noto un po’ a tutti per il ruolo del dottor Gregory House, protagonista della serie televisiva Dr. House – Medical Division).

