Iliad, l’ingresso nel fisso con la fibra salta a dopo l’estate

Purtroppo gli appassionati iliad dovranno attendere un po’ più a lungo del previsto per l’ingresso dell’operatore nel mercato del fisso con collegamenti in fibra: per mesi le indicazioni dei dirigenti e della società puntavano alla primavera – estate di quest’anno, ma ora le tempistiche si allungano.

Il posticipo è indicato in un comunicato stampa diramato proprio in queste ore, in cui si legge che iliad «Si accinge, nei prossimi mesi, a portare una nuova rivoluzione sul mercato della rete fissa». La stessa indicazione temporale è riportata anche nei documenti finanziari del gruppo, dove si precisa che l’ingresso nel mercato del fisso con collegamenti in fibra arriverà dopo l’estate del 2021. Ricordiamo che a settembre dello scorso anno l’offerta iliad per la fibra era indicato per l’inizio del 2021, successivamente a novembre 2020 Thomas Reynaud, CEO del gruppo Iliad ha anticipato che il dispositivo per la connettività a banda larga nel fisso per Italia e Polonia sarà Freebox POP, già impiegato da anni in Francia.

Negli ultimissimi giorni dello scorso anno un report indicava l’ingresso di iliad nella fibra entro l’estate del 2021, prevedendo già un calo di utenti TIM. Infine verso la fine di aprile è stata scoperta la traduzione in Italiano di alcuni messaggi di Freebox OS, il sistema operativo che gestisce il funzionamento dei modem router dell’operatore, portando a ipotizzare il lancio di iliad nella fibra non più a questa estate ma addirittura entro maggio.

Ricordiamo che nelle città in cui è già disponibile la rete iliad 5G è possibile sfruttare la maggiore velocità con iPhone 12: ne abbiamo parlato qui. Invece rimandiamo a questo articolo per un confronto tra le tariffe di .ho e iliad.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.