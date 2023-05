iliadLAND, iliad compie 5 anni in Italia e festeggia a Milano

Il mercato (e i costi) della telefonia mobile in Italia sono cambianti profondamente anche grazie all’ingresso di iliad nel nostro Paese avvenuto nel 2018 con una presentazione stampa memorabile a cui macitynet era presente: per celebrare 5 anni di iliad in Italia l’operatore invita tutti a iliadLAND, due giorni di musica e festa a Milano il 27 e 28 maggio.

Il tema della festa iliadLAND sono i valori pilastro che l’operatore e la sua divisione marketing e comunicazione evidenziano fin dal primo giorno: trasparenza totale con l’utente, zero costi nascosti, zero vincoli, zero rimodulazioni con piani e costi che durano per sempre. Promesse di marketing sì, ma che l’operatore ha costantemente e pienamanete mantenuto nei suoi primi cinque anni in Italia.

I valori di iliad prenderanno forma nelle attrazioni e nei numerosi appuntamenti di iliadLAND. L’ingresso gratuito è aperto tutti nel fine settimana del 27 e 28 maggio nella location Ride in via Valenza 2 a Milano, a due passi da Milano Porta Genova, stazione treno e metro.

iliadLAND, il programma della due giorni di musica e festa

Si parte dalle ore 11 fino a tarda serata con attrazioni, giochi e food truck. Qui di seguito i dettagli del programma per la due giorni di festa iliadLAND:

Sabato 27 maggio dalle 19:00 Radio Deejay e Radio m2o intratterranno gli ospiti con la musica di One Two One Two con Wad, DJ Shorty e DJ Aladyn, a cui si aggiungono ospiti musicali d’eccezione.Dalle 23:00 Merk&Kremont – dj di fama internazionale e producer pluripremiati – saranno live sul palco di iliadLAND per un djset che farà ballare tutti.

Domenica 28 maggio iliadLAND riapre dalle 11:00 per continuare a far divertire gli ospiti. Dalle 20:30 Dj Shaf Huse e a seguire Crookers dalle 22:15 chiuderanno la staffetta musicale per i festeggiamenti del 5° compleanno.

