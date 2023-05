Telly svela il televisore smart gratis regalato con la pubblicità

Come anticipato a inizio maggio, presto ci saranno nuove TV sul mercato completamente gratuite e supportate dalle pubblicità. Telly, un’azienda fondata da Ilya Pozin, cofondatore di Pluto TV, offre una TV completamente gratis, che mostra costantemente pubblicità su un secondo display più piccolo.

Con la pubblicità il televisore è gratis

L’azienda chiama questa sottile striscia di schermo “Smart Display” ed è separata dalla TV principale da una soundbar. Oltre a mostrare annunci, è anche in grado di visualizzare una varietà di widget, tra cui punteggi sportivi, notizie, il meteo e i prezzi delle azioni.

Gli annunci possono comparire sul lato destro dello Smart Display, come mostrato nelle immagini già diffusa in via ufficiale, ma potrebbero anche apparire sotto forma di un feed di notizie sponsorizzato sul lato sinistro dello schermo.

Anche se gli annunci non dovrebbero interrompere ciò che si sta guardando sul display principale, il capo strategico di Telly, Dallas Lawrence, ha riferito a The Verge che la pubblicità potrebbe utilizzare entrambi i display quando non si utilizza la TV:

Quando il display superiore non è in uso, la pubblicità potrebbe prendere vita in modo divertente collegando entrambi i display, afferma Lawrence:

Ci sono letteralmente centinaia di cose che stiamo pensando per creare l’esperienza pubblicitaria più coinvolgente di sempre

Lawrence ha anche riferito che Telly sta lavorando a “Telly Rewards” un programma che premierà gli utenti con una carta regalo per servizi come Netflix o Starbucks per la partecipazione a sondaggi sullo schermo.

Per quanto riguarda il display principale, si tratta di un pannello 4K HDR da 55 pollici collegato al display secondario tramite il sistema operativo dell’azienda: TellyOS.

A differenza della maggior parte dei sistemi operativi smart TV principali, TellyOS attualmente non supporta app di streaming di terze parti come Netflix. Ecco perché la TV sarà fornita con un dongle 4K Android TV gratuito che si potrà utilizzare per guardare qualsiasi servizio di streaming, o altre app presenti sulla piattaforma di Google.

È, inoltre, compatibile con altri dispositivi di streaming, tra cui Roku, Amazon Fire Stick e Apple TV, ed ha tre ingressi HDMI, 2 ingressi USB e un sintonizzatore che si potrà utilizzare per guardare trasmissioni via etere.

Telly, altre caratteristiche e funzioni

La TV offre molto più dei due display, però. Ed infatti, integra una telecamera posizionata proprio nel centro della soundbar, che consentirà, sempre gratuitamente, di beneficiare di “programmi avanzati di fitness con rilevamento del movimento”, insieme all’integrazione con Zoom per videochiamate e riunioni.Il televisore è dotato di una tendina per la privacy, per chiudere l’obiettivo della videocamera a proprio piacimento.

Ancora, Telly viene fornita con 40 giochi diversi e la capacità di riprodurre musica da “servizi musicali popolari”. Dispone persino di un assistente vocale basato su AI che risponde al comando “Hey Telly”. Al momento l’azienda deve ancora rivelare i servizi musicali con cui sarà compatibile, anche i principali protagonisti del settore sono ben noti al pubblico e la presenza dell’uno, piuttosto che dell’altro, dovrebbe comunque garantire all’utente una copertura musicale completa.

Al momento è già disponibile il sito web della società per prenotare uno dei 500.000 dispositivi gratuiti che Telly lancerà “quest’estate”. Purtroppo, al momento la diffusione è prevista solo in USA.