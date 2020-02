Nel video iMac Pro 2020 prende vita il brevetto Apple di un iMac tutto vetro

Già negli schemi tecnici del brevetto Apple per un iMac tutto vetro la macchina sembra futuristica e bellissima: ora grazie a una serie di render spettacolari è possibile ammirare come potrebbe essere dal vivo grazie al video iMac Pro 2020 che riportiamo in questo articolo.

In più occasioni Jony Ive ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di costruire un iPhone costituito da un unica lastra di vetro o cristallo. Il brevetto Apple per un iMac tutto emerso verso la fine di gennaio di quest’anno espande questa possibilità anche per i computer desktop tutto in uno di Cupertino.

Nel video iMac Pro 2020 la macchina è costituita da una singola lastra di vetro o materiale trasparente e traslucido. La tastiera viene mostrata integrata nel telaio: per questa ragione alcuni obiettano che sarebbe impossibile o comunque molto scomodo lavorare a una distanza ravvicinata da uno schermo così grande. In ogni caso occorre ricordare che il brevetto Apple di iMac tutto vetro indicava l’alternativa di impiegare una tastiera rimovibile, che l’utente può posizionare a piacere sulla scrivania staccandola dal telaio.

Una parte pieghevole dello chassis, tra la zona della tastiera e la base del monitor integrato, è flessibile o pieghevole, come indicato nel brevetto di Cupertino. Questo per permettere non solo la regolazione dell’inclinazione dello schermo, ma anche per piegare e richiudere completamente le due parti che si appiattiscono per il trasporto.

Naturalmente, come gran parte dei brevetti Apple, anche quello di iMac tutto vetro mostrato nel video iMac Pro 2020, realizzato dal designer Jermaine Smith su commissione di LetGoDigital, potrebbe non diventare mai un prodotto reale da commercializzare.

Ma va anche tenuto presente che alcune delle idee, tecnologie e design illustrati nei brevetti possono essere implementati singolarmente in futuri prodotti marchiati Apple, un po’ come avviene con le automobili prototipo sfoggiate dai costruttori nelle fiere internazionali. Raramente le concept car, come questo iMac Pro 2020, entrano in produzione così come sono, ma spesso alcune idee e soluzioni finiscono in forma diluita nella produzione di serie.

