Imperdibile, la bilancia smart Xiaomi di seconda generazione a 22 euro su eBay

E’ praticamente regalata, solo 10 pezzi disponibili: la bilancia smart Xiaomi di seconda generazione costa solo 22,88 euro su eBay, spese di spedizione inclusa, e nessuna sorpresa di dogana. Si tratta del prezzo più basso che possiate trovare in rete. Clicca qui per comprarla.

Se siete alla ricerca di una bilancia smart, anche per rimettervi in forma, perché no dopo i chili accumulati in estate, allora questa è l’offerta che farà al caso vostro. La modernissima bilancia smart di Xiaomi, l’ultimo modello, quella di seconda generazione, viene a costare poco più di 22 euro su eBay.

Esteticamente moderna e minimale, oltre a mostrare sulla bilancia il peso corporeo, funziona con lo smartphone, e restituisce a schermo numerose informazioni. Offre, infatti, un’analisi intelligente che identifica automaticamente ogni membro della famiglia, fornendo così le modifiche al peso corporeo di ciascuno.

Per riuscire nell’impresa di identificare automaticamente i membri della famiglia la bilancia si serve dei dati del corpo e può supportare fino a 16 membri, in modo che l’intera famiglia possa condividere i propri dati. È anche possibile impostare la modalità ospite in modo che altre persone possano eseguire una corretta misurazione, senza però lasciare traccia sul registro delle pesature.

Realizzata in vetro temperato, tutta in bianco, funziona con iOS 9.0, o Android 4.4, e versioni di sistema successive. Ha un range di pesatura compreso tra i 100 grammi e i 150 chilogrammi, offre connessione Bluetooth 5.0 e funziona con tre pile AAA, non include in confezione.

La bilancia integra uno schermo a LED nascosto, esteticamente propone angoli arrotondati, lavorazione CNC di precisione, che rende la periferica estremamente liscia e delicata, per evitare qualsiasi eventuale danno accidentale da urto. Oltre a misurare il peso corporeo, la bilancia offre misurazioni del grasso corporeo, e può effettuare la misurazione in grammi, kg o libbre.

La bilancia smart Xiaomi di seconda generazione ha un peso di 1,2 kg, e misura 28,00 x 28,00 x 2,20 cm. Attualmente la si trova in offerta a 22,88 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.