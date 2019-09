Gratis da iMyFone i software essenziali per riparare gli errori di iTunes e tenere pulito il Mac

iMyFone festeggia il lancio di iOS 13 regalando due software che faranno gola agli utenti Apple: uno, TunesFix, permette di risolvere tutti gli errori presenti in iTunes con un solo click, l’altro, Umate Mac Cleaner, tiene invece pulito il Mac migliorandone di conseguenza sia la velocità che le prestazioni.

Ecco il link per ottenere gratuitamente i due software dalle rispettive pagine.

Cosa fa TunesFix

Con TunesFix potete riparare errori e problemi di iTunes: offre sette diversi tipi di interventi tutti volti a ripristinare iTunes, a riparare eventuali errori, ma anche a ripulire determinati dati nascosti, o magari installati da app terze, che occupano spazio sul proprio PC.

In un attimo si accede alla lista di cose che non vanno si interviene riparando i malfunzionamenti segnalati con un solo click del tasto Repair.

iMyFone TunesFix offre anche una funzione per liberare spazio nel proprio computer occupato da dati iTunes e di cui magari non si conosce l’origine. Ci sono due diverse tipologie di pulizia: una è più superficiale e veloce, l’altra invece è più profonda e completa.

C’è anche un’opzione che permette di rimuovere completamente iTunes, liberandosi così di ogni singolo file presente all’interno della propria macchina compresi i relativi componenti e anche i file utente.

A cosa serve Umate Mac Cleaner

Umate Mac Cleaner è invece uno strumento all-in-one per ottimizzare il Mac aumentandone la velocità e migliorando più in generale le prestazioni della macchina.

Offre strumenti di pulizia dei file spazzatura in maniera selettiva e sicura (due modalità: rapida e profonda) insieme ad altri dedicati alla rimozione dei dati personali nel caso in cui il computer fosse usato da più persone mediante lo stesso account.

Permette inoltre di gestire facilmente app ed estensioni che non vengono utilizzate con frequenza eliminandole in un sol colpo ma soprattutto, come dicevamo, velocizza il Mac andando a rintracciare (e poi disabilitare) alcuni elementi in avvio ed altri piccoli software inutili che vengono eseguiti in background ad insaputa dell’utente, aumentando il carico di sistema e rallentando la macchina.

Umate Mac Cleaner è anche in grado di evidenziare i processi che consumano molta CPU oppure che occupano eccessivo spazio su disco e consente di bloccarli in un sol colpo a beneficio delle prestazioni del computer. Permette anche di ripulire facilmente la cronologia web e i dati relativi alle reti WiFi non protette che vengono normalmente salvate in locale.

Come ottenere le licenze gratuitamente

Per ottenere gratuitamente le licenze complete che vi garantiranno l’accesso illimitato a tutte le funzioni di entrambi i programmi non dovete far altro che cliccare qui e condividere la pagina promozionale su Facebook, Twitter, Pinterest o Reddit semplicemente cliccando su uno dei relativi pulsanti posti nel box di ciascun software, entro il 24 settembre.

Quindi se ad esempio avete un account Facebook e desiderate ottenere la licenza gratuita per TunesFix basta che cliccate il bottone blu con la “f” del social network al di sotto della relativa scheda e completare la condivisione sul vostro diario: automaticamente la pagina vi restituirà la licenza, ovvero il codice univoco per attivare la versione completa del software.

Allo stesso modo se avete un account Twitter e volete ottenere la licenza di Umate Mac Cleaner, cliccate il bottone azzurro contrassegnato dall’uccellino bianco e twittate la pagina sul vostro profilo.

Qualsiasi social network tra i quattro selezionerete otterrete comunque la licenza richiesta e ogni persona può richiedere sia la licenza per TunesFix, sia quella per Umate Mac Cleaner, utilizzando lo stesso profilo di un unico social network oppure usandone due diversi.

iMyFone iTransor for WhatsApp

Se dovete trasferire i messaggi di WhatsApp tra iPhone e Android, fare un backup di tutte le chat e ripristinarli su qualsiasi dispositivo, iMyFone iTransor for WhatsApp può essere un valido alleato.

Questo programma infatti funziona sia con iPhone sia con qualsiasi smartphone Android ed è in grado di trasferire i messaggi da uno all’altro oppure di realizzare backup universali consentendovi così poi di ripristinare tutte le chat indipendentemente dal dispositivo che andrete ad utilizzare.

Se interessati, al momento si può acquistare per soli 9,95 dollari.

Altri software scontati del 30%

Fino al 24 settembre è anche possibile acquistare in sconto tutti gli altri software di iMyFone risparmiando il 30%. Basta inserire il codice X27F8 nel carrello prima dell’acquisto.

Ad esempio a soli 34,95 dollari anziché 69,95 dollari potete comprare iMyFone Umate Pro, per tenere pulito iPhone e proteggere la privacy in un click, oppure MyFone D-Back, il software per recuperare i file persi o cancellati per errore da iPhone e iPad.

